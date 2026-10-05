鄺文珣中山坐電單車極度危險玩命疑犯法　遭網民怒斥違規教壞人

昔日TVB「小郡主」鄺文珣近年經常於社交平台分享內地生活Vlog。日前她上載一段與工人姐姐「月姐」前往中山街市買餸的影片，豈料因乘坐電動單車過程缺乏防護，意外引發網民熱議及安全質疑。



鄺文珣想體驗電動單車。（小紅書@鄺文珣）

坐電單車慌張扯頭髮險象環生

影片開頭，鄺文珣表示想逛街市，對月姐說道：「我嚟咗中山咁耐呢，我都未去過街市啊，你可唔可以帶我去一次啊？」 並指明要乘坐對方的「烈火戰車」。當月姐騎著電單車接載她時，首度試坐的鄺文珣表現得相當緊張，邊上車邊大喊：「上車！試下第一次坐呢個位……oh my god我未試過㗎，你等我扶住你先啊，我會不會飛出街啊？」在起步發車前，她因找不到扶手，竟一把抓住了月姐的馬尾笑道：「點啊我抓住哪裡？抓住頭髮！」 場面相當驚險搞笑。

稱電動單車為烈火戰車。（小紅書@鄺文珣）

直言第一次坐。（小紅書@鄺文珣）

後座完全零防護被斥違規教壞人

除了上車時的慌張動作外，最令網民關注的是交通法規問題。片中駕駛者月姐雖然戴上了頭盔，但坐在後座的鄺文珣卻「赤頭」上陣，完全沒有佩戴任何安全頭盔。此外，當地電動單車在市區載人亦有限制，鄺文珣作為成年人坐在後座已構成違規載人，加上完全沒有頭盔防護，引來不少網民怒斥其身為公眾人物做出不良示範：「犯法都唔知嗎？仲拍視頻教壞人！」

司機有佩戴頭盔，但鄺文珣完全沒有任何保護裝備。（小紅書@鄺文珣）

十分危險。（小紅書@鄺文珣）

素顏曝光網民熱議樣貌變化

影片發布後，除了交通安全爭議外，不少網民亦將焦點落在她的近照樣貌上。有人讚賞她接地氣、保養得宜「凍齡有術」，但也有部分網民認為在無濾鏡鏡頭下顯現歲月痕跡，引發對其樣貌變化的討論。

網民評論（小紅書截圖）