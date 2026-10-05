毛舜筠舞台劇落幕哽咽懷念張國榮　公開與哥哥塵封33年合唱錄音

由毛舜筠與林日曦領銜主演的舞台劇《大死撐日》，前晚（3日）於香港演藝學院歌劇院迎來第44場大結局。尾場吸引汪明荃、姜濤、俞琤、容祖兒及蔡少芬等眾多圈中好友到場支持。入行50週年首度踏上舞台劇的毛舜筠，在謝幕時現場播放了一段她與張國榮塵封33年的粵曲合唱原聲錄音，令全場動容落淚。

毛舜筠主演的舞台劇《大死撐日》近日迎來第44場大結局。（IG@moje115）

毛舜筠回憶與張國榮合唱往事

毛舜筠透露自己是資深「任白迷」，她哽咽回憶道，33年前自己與張國榮非常瘋狂，曾專程跑到灣仔一間曲藝社合唱任白名曲並錄音。隨著歲月流逝，曲藝社早已停業，張國榮亦已離去。毛舜筠原本翻遍全屋都找不到該盒錄音帶，豈料竟在整理亡父遺物時意外尋獲。她激動表示：「原來嗰餅錄音帶一直被爸爸好好收藏喺遺物入面，佢話呢個好珍貴。」

張國榮曾急進求婚嚇走毛姐

毛舜筠與張國榮相識於麗的電視時代，電視台本想安排二人培養螢幕情侶默契，不料張國榮真情流露，牽手、帶她見家長，甚至認真提出求婚。毛舜筠當年面對突如其來的求婚慌亂逃避。她感歎若非張國榮當年步伐過於急進，這段感情或許會有不同的走向。雖然兩人短暫交往後選擇分手，但重聚後卻成為了無話不談的知己。張國榮生前曾感嘆「如果有結婚可能你已經改變咗我一生」，如今聽來依舊令人唏噓。

毛舜筠與張國榮相識於麗的電視時代。（網上圖片）

毛舜筠與張國榮相識於麗的電視時代。（網上圖片）

感性發文感謝朋友支持

除了懷念張國榮，毛舜筠在演出後亦於社交平台上曬出謝幕劇照與感言。她表示這44場舞台劇是自己人生中極具挑戰的創舉。每當走上舞台，看到朋友與觀眾坐在台下加油打氣，她都備受鼓舞；每一句鼓勵都化作她無比的精神力量，支撐她順利撐過每一場，並成功為這段奇妙的舞台圓夢之旅劃上完美句號。

毛舜筠感性發文感謝朋友支持。（IG@moje115）

毛舜筠感性發文感謝朋友支持。（IG@moje115）