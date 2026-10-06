戴祖儀抹胸短裙搭性感黑絲大派福利　坐後台箱大騷逆天長腿

戴祖儀（Joey）近年不論在戲劇、綜藝及音樂領域均發展順遂，狀態大勇的她身材亦愈來愈Fit！日前戴祖儀再度於社交平台「大派福利」，上載一組極具視覺衝擊的性感美照，瞬間震撼網民眼球，吸引大批粉絲與網民留言讚好！

戴祖儀於社交平台「大派福利」。（IG＠joeythyee）

近期戴祖儀在奇幻動作劇《驅魔速遞》中首度挑戰「打女」角色。（IG＠joeythyee）

戴祖儀抹胸裙配黑絲襪 盡騷逆天長腿

戴祖儀在帖文中寫道：「不是胡小美 是歌手Joey」，溫馨提醒一眾劇迷及歌迷，除了在TVB新劇《驅魔速遞》中飾演精通驅魔道具的「胡小美」之外，自己同時亦是一名熱愛音樂的歌手。

相片中的戴祖儀以一身極具女人味性感造型登場，身穿棕色平口抹胸短裙，貼身剪裁將她纖細的腰肢與玲瓏浮凸的身材線條展露無遺。下身則搭配性感黑絲襪與高跟鞋，坐在後台的道具箱上隨意擺出多個吸睛Pose，將一雙標誌性的修長苗條「招牌長腿」無限延伸，魅力十足。

坐後台箱大騷逆天長腿。（IG＠joeythyee）

（IG＠joeythyee）

戴祖儀歌影視三棲發展

現年31歲的戴祖儀畢業於英國萊斯特大學法律系，2018年以歌手身份出道入行，出道作《未開始的故事》奪得多個新人獎項，其後加入TVB，近年在《青春不要臉》、《香港人在北京》等劇集憑自然大方的演技成功入屋，加上主持《學是學非》等節目塑造了親民搞笑形象。

近期戴祖儀在奇幻動作劇《驅魔速遞》中首度挑戰「打女」角色，飾演善用特殊驅魔道具的「胡小美」，與周嘉洛、吳偉豪及陳曉華等人飾演的驅魔員組成速遞團隊。雖然劇中有多場高強度打戲，戴祖儀更透露連續幾日拍動作場面拍到「嗌救命」兼需要隊友安慰，但她依然親身上陣賣力演出。