蔡依林前度錦榮被揭與混血辣模女友白彌兒「野外嘴對嘴親密自拍」

42歲的錦榮（台灣藝人，蔡依林前男友）3月大方認愛交往2年的模特兒女友白彌兒（Mia），兩人感情世界甜蜜穩定。日前還被週刊直擊這對愛侶在雨中浪漫約會，一路上手牽手、十指緊扣，甚至在華山大草原依偎自拍，大方留下嘴對嘴親吻的親密合影，在公眾場合大方放閃，完全不在意旁人眼光，甜蜜指數破表。



根據《時報周刊CTWANT》報導，當天下午錦榮結束工作後獨自散步至華山大草原與白彌兒會合，兩人一碰面便親密貼肩、開啟視訊與友人互動，隨後更展開熱情自拍。隨著天空飄起大雨，兩人十指緊扣前往三創生活園區躲雨。由於錦榮隔天將挑戰騎單車從台北到屏東，白彌兒也貼心陪伴他挑選運動手錶。逛街期間，錦榮一度低頭忙於處理事務，白彌兒則在一旁貼心等待，各自保有舒服的相處空間。

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晚間兩人步入泰式餐廳共進晚餐，隨後牽手散步約2公里助消化。在返回中山區住處前，兩人分工合作，白彌兒先行回家，錦榮則順道領取包裹後才返家碰面，私下互動宛如老夫老妻般自然契合。

錦榮與奧地利混血兒白彌兒交往2年，對結婚有共識，他說：

我們一直在討論，往那個方向走，穩定透過這個關係，更了解我自己，讓自己變好，我覺得是好事，所以目前很不錯。

回首以前那些戀情，錦榮說：「年輕的時候還沒有很多的經驗，我們都在學習，所以我不覺得以前哪裡都是做得對的，現在一個很大的改變是，我可以往後一步看我自己，感覺自己哪裡可以做調整。」

蔡依林與年輕4歲的錦榮於2010年合作拍攝《玩愛之徒》MV而擦出愛火。（IG＠copyninja）

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白彌兒身高179厘米，錦榮190厘米的身材，讓她很有安全感，錦榮笑說，女友最常稱讚自己個子高：

如果我做錯了什麼，她會說『還好你很高』。

這雙大長腿算是錦榮的免死金牌，而兩人感情穩定的關鍵是，很會給對方情緒價值，錦榮稱讚女友的頻率是「每天都有」，看到女友用心化妝、穿搭，從不吝嗇鼓勵一句「打扮得特別好」。

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