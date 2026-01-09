遭蔡依林提告美女博主背景超狂　曾來港奪TVB8新秀歌唱大賽總亞軍

天后蔡依林「PLEASURE」在台北大巨蛋3場演唱會剛落幕，網絡上卻出現舞台設計扯上宗教的言論，惹得蔡依林的合作主辦單位也不忍了。



近日正式對網絡霸凌開戰，點名網友「斯利亞」（帳號celialiang）散布不實言論，沒想到這名「斯利亞」不是一般路人，而是曾參加「超級星光大道」獲得季軍的梁曉珺。

梁曉珺（Facebook@梁曉珺 Celia）

39歲的梁曉珺曾是天晴娛樂藝人，是澳籍華僑，10歲時於家人移民澳洲悉尼。畢業於新南威爾斯大學UNSW的軟件工程以及電影文學雙學位。曾參加過2008 TVB8全球華人新秀歌唱大賽，獲得悉尼賽區冠軍後在香港總決賽獲得全球總亞軍。2009年赴台參加「超級星光大道」，總決賽中獲得第3名。

她近年往中國娛樂市場發展，在內地視頻平台「bilibili」開設帳號針砭時事，但播放率不高，粉絲數不到2千，所有影片中最高觀看次數不到2萬，提到光明會的集數則有破萬。她不但提到蔡依林演唱會有邪教象徵，過往也以激烈言論批評國際科技品牌，包括批評黃仁勳的NVIDIA Logo和Apple的logo都跟邪教有關。

1月7日蔡依林演唱會的大陸主辦單位「永稻星」發出嚴正聲明，點名「斯利亞」惡意曲解演唱會內容、散布不實言論，甚至發動人身攻擊，已委託律師蒐證提告。這也是蔡依林出道26年來罕見硬起來對付黑粉，讓歌迷一片叫好，直呼：

「終於硬起來了」

「出道至今首次」



而「斯利亞」今又回應提告一事，提醒「永稻星」提告要去法院，不要只在網絡上喊。此言論一出，又引起大批粉絲議論。

蔡依林演唱會遭內地博主指涉「邪教」 出道26年不再忍首次告黑粉

