黃曉明舊愛葉珂曬閨密合照　四人撞樣如倒模　網民嘲諷共用一張臉

大陸男星黃曉明昔日高調認愛網紅葉珂，雖然兩人後來傳出分手，但外界仍盛傳葉珂已為他生下一女，只是雙方始終未正面回應。近日，葉珂再度因外貌話題登上微博熱搜，關鍵竟是一張與閨密聚餐的合照。



葉珂日前在社交平台曬出與3位好友聚餐的照片，沒想到因為幾人髮型、妝容風格過於相似，讓大批網友瞬間「臉盲」，甚至認不出誰才是葉珂。「葉珂與三個閨蜜共用一張臉」更直接衝上微博熱搜，引發熱烈討論。

葉柯（藍衣）與閨密聚餐，全部人都長得一模一樣。（抖音@葉柯kerr）

更多葉珂的相片：

+ 15

不少網友留言調侃：

「根本分不出誰是葉珂」

「這是複製貼上嗎？」

「看到眼花還找不到主角」

「根本AI」



相關話題迅速在網絡發酵。

面對外界吐槽，葉珂也親自出面回應，表示大家只是「修圖手法比較像」，並稱讚幾位閨密其實都是很有個性的女孩。她高EQ的回應方式，也讓部分網友改口稱讚「情商很高」。

葉珂高EQ回答網民吐槽。（抖音@葉珂kerr）

葉珂過去就曾因外貌變化掀起不少爭議，尤其多次被質疑有整形痕跡。對此，她先前也曾大方承認「有微do」，坦言自己確實有進行醫美與部分調整，但強調「真的do得不多」，甚至幽默透露自己「從頭到腳大概只有40%科技」，當時一度掀起熱議。

延伸閱讀：小哈利庾恩利「吸管飲網紅口中飲料」遭網民狠批 伊能靜發文道歉

+ 7

延伸閱讀：

霍建華天然ㄟ「一塊肥皂洗全身」 林心如曝老公「沒做過」超man

温嵐昏迷尚未脫險！吳宗憲心急「憂她這器官出狀況」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】