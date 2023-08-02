蔡依林舊愛分手6年突然現身！錦榮IG留2字3表情符號被網民鬧爆

蔡依林於年初結束巡迴演唱會，日前透露新專輯還在製作中，令許多歌迷相當期待。而私下的蔡依林對烘焙、手工藝也相當擅長，不僅在英國舉辦的國際翻糖蛋糕競賽奪得金牌，日前她也曾透露迷上製作編織作品。29日她在社群平台透露要將編織作品愛心義賣，並PO出3分33秒的影片，沒想到卻釣出分手至今6年多的錦榮留言，不過留言內容卻被部分網友罵翻。



蔡依林29日在IG分享自己的編織作品，更示範如何打毛線，接著透露想將這些作品義賣做公益，PO文表示：「每一件作品真的都是獨一無二的誕生。」令眾多粉絲留言稱讚：「蔡依林真的做什麼都好認真好厲害」、「姐再次解鎖新技能」、「呸姐還有什麼不會的」、「姐果然是心善人美，隨時不忘做公益」、「下次自己織一件演唱會服裝」。

【圖輯】點圖放大看更多蔡依林舊愛錦榮IG近照👇👇👇

+ 11

而錦榮則罕見現身留言區，寫下「sore eyes」2字，並附上2個眼睛與放大鏡的符號，未料卻被部分網友誤會是表達他看到眼睛很酸。對此，有網友回覆錦榮翻白眼的表情符號，要他「滾」、「去治治眼睛」，卻也有粉絲緩頰，理性說明英文原意：「他的留言應該是稱讚姐的意思，因為編織要很花時間編，長時間近距離用眼，眼睛會很不舒服的意思，因為他後面還有加一個放大鏡」、「搞不好兩人私底下還是有私交，我們什麼都不知道還亂罵的話，只會顯得粉絲素質低」。

【圖輯】點圖放大重溫蔡依林著「假露點裝」的性感照👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

影/北市男闖紅燈遭機車撞倒亡 騎士「應注意未注意」揹肇責遭判刑

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】