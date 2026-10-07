政治魯邦劇情丨石原里美新作＋最新更新時間＋演員角色簡介

日本著名女星石原里美（又名石原聰美）領銜主演全新日劇《Political Lupin》（《ポリティカルパン》／《政治魯邦》），定於2026年10月7日正式首播。本劇為石原里美自2018年《Unnatural》（《アンナチュラル》／《不自然死因研究所》）後，相隔8年再次與編劇野木亞紀子合作推出原創劇本。



石原里美領銜主演的全新日劇《Political Lupin》（《ポリティカルパン》／《政治魯邦》）。（X@politicalupin）

石原里美於劇中換上蓬鬆捲髮及率性私服服飾，飾演被譽為「史上最強女魯邦」的天才怪盜「如月彌生」。男主角由高橋一生出任，飾演執政黨精英議員兼金庫守門人「夏目將門」，兩人於劇中展開心理鬥智對決。

石原里美換上蓬鬆捲髮及率性私服服飾，飾演天才怪盜「如月彌生」。（X@politicalupin）

談及接拍契機，石原里美透露獲悉編劇野木亞紀子邀請時情緒激動落淚，她表示劇本設定雖然屬於虛構，但內容包含深刻省思與現實人性描寫。對於野木亞紀子量身打造的角色，石原里美坦言起初曾產生疑惑，經開拍前與團隊討論解讀後消除疑慮，目前於片場享受與對手演員進行心理過招。

2018年爆火日劇《Unnatural》（《アンナチュラル》／《不自然死因研究所》）的編劇野木亞紀子。（X@politicalupin）

《政治魯邦》電視劇情大綱

《政治魯邦》主打「政治×怪盜」題材，故事背景設定於虛構國家「Nipponia」（ニッポニア／尼波尼亞）。如月彌生（石原里美 飾）表面為普通市民，私下為女怪盜，鎖定用途不明且充滿黑幕的政治資金「Political Money」（ポリティカル・マネー）。

石原里美與編劇野木亞紀子睽違8年再度合作。（X@politicalupin）

如月彌生憑藉個人直覺與社交技巧潛入政治圈子，與掌握執政黨財政命脈的精英議員夏目將門（高橋一生 飾）交手，展開黑白兩道對壘與極限博弈，目標將黑暗政治黑金奪走。

石原里美將與高橋一生展開黑白兩道的對壘與博弈。（IG@politicalupin）

《政治魯邦》播出更新時間｜最新追劇日曆

《政治魯邦》電視劇幾時播?《政治魯邦》將於2026年10月7日週三晚十點播出。

石原里美領銜主演全新日劇《Political Lupin》（政治魯邦）定於2026年10月7日正式首播。（X@politicalupin）

《政治魯邦》演員人物關係圖

石原里美 飾 如月彌生

通稱「女魯邦」的天才怪盜。在國家「尼波尼亞」中，以流向不透明的政治資金為行竊目標。她憑藉直覺與出眾的溝通技巧潛入政界，與執政黨負責財務的精英議員展開心理諜對諜，進而奪取不法黑金。性格兼具自由奔放與神祕。

石原里美飾演如月彌生（X@politicalupin）

高橋一生 飾 夏目將門

「尼波尼亞」的執政黨議員兼經理局長。前財務官僚出身的精英，負責掌管黨內資金。表面處事圓滑且不樹敵，實則性格尖酸刻薄。與瞄準政治資金的主角如月彌生展開心理智鬥。

高橋一生飾演夏目將門（X@politicalupin）

河合優實 飾 小早川雅

重量級政治家士郎的女兒。其父親為前總理大臣，現為執政黨內具影響力的「造王者」。雅因經常出沒於夜生活場所，成為彌生的目標並遭到利用。

河合優實飾演小早川雅（X@politicalupin）

渡部篤郎 飾 乾

情報販子。利用自身情報網收集並傳播尼波尼亞政界的資訊。在得知如月彌生行竊政治資金的目的後，開始向其提供相關情報，但其自身亦另有其他目的。