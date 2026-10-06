賭王千金何超盈舊訪問翻Hit　自揭一年狂甩110磅：用自信代表一切

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina），2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛阡覓（Audrey），生活轉趨低調，甚少公開露面。不過近年她重回公眾視野，不時出席慈善活動，日前其昔日受訪片段再被網民翻出，她親口證實自己僅用一年時間，憑科學方法狠甩110磅體重，更同步修畢美國紐約大學斯坦哈特學院（NYU Steinhardt）教育博士學位，驚人毅力獲狂讚！

2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆結婚。（微博@SabrinaHo何超盈）

孕期荷爾蒙致體重直線飆升

何超盈在2019年懷孕期間受孕激素影響，體重直線飆升，身形比孕前暴增足足4個Size。當時她出行一度需要依賴輪椅代步，承受外界目光帶來的龐大壓力。如今舊訪問曝光，她在訪問中直言：「我瘦了100斤（約110磅），這個訪問就是我選擇走出來，用自信去代表一切。」談到減磅心得，她直言當初無人問過她為何會因懷孕暴脹110多磅，而她全靠科學方法，一年內成功減走這110磅脂肪！

孕期荷爾蒙致體重直線飆升。（視覺中國）

何超盈用一年時間成功減走這110磅脂肪！（影片截圖）

現在身形勁Fit。（微博@SabrinaHo何超盈）

減磅與學業雙線突破

更令人佩服的是，在積極減重110磅的階段中，她同時克服孕後社恐，並於紐約大學順利完成論文修畢博士學位！由此可見，她是一邊進行極高自律的減磅計劃，一邊頂住學術研究的龐大壓力，時間管理與超人意志力驚艷眾人。受訪片段曝光後，網民紛紛洗版留言激讚：「好厲害啊，太有自制力了」、「毅力好強啊，確實佩服」。從孕期暴肥坐輪椅到今日自信霸氣回歸，何超盈用實力證明自己的人生由自己掌控！

何超盈還順利修畢並拿到博士學位。（IG@xsabrinahox）