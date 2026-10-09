Doctor X：白色黑手黨時代劇情｜Netflix播出時間+角色介紹金智媛

《Doctor X：白色黑手黨時代》韓劇，改編自2012年日本朝日電視台電視劇《派遣女醫X》。有片星根作為編劇，李靜琳為執導，由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫領銜主演的一套以醫療為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《Doctor X：白色黑手黨時代》是由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇錫領銜主演的一套以醫療為題材的電視劇。（SBS圖片）

《Doctor X：白色黑手黨時代》電視劇情大綱

久瑞大學醫院看似懸壺濟世，背後實質早已被腐敗勢力盤踞掌控。由醫師派遣介紹所引薦到院的外科專家桂水晶（金智媛 飾），擁有頂尖的手術技藝，屢屢將垂危患者從鬼門關救回。性格剛烈且絕不向權貴妥協的她，因而步步捲入院內錯綜複雜的利益風暴。面對白色巨塔下的種種醜聞與黑暗面，桂水晶毅然選擇正面交鋒，以手中俐落的手術刀為武器，誓要將醫療體系隱藏的腐敗真相徹底揭露。

《Doctor X：白色黑手黨時代》播出更新時間

《Doctor X：白色黑手黨時代》電視劇幾時播?《Doctor X：白色黑手黨時代》於10月9日播放，一共有12集，由Netflix播放，每逢星期五、六更新。

《Doctor X：白色黑手黨時代》演員人物關係圖

《Doctor X：白色黑手黨時代》演員人物關係圖（SBS圖片）

《Doctor X：白色黑手黨時代》演員

金智媛 飾 桂水晶

擁有職業生涯「零失敗」紀錄的天才外科醫師。

金智媛 飾 桂水晶（SBS圖片）

李姃垠 飾 張熙淑

醫生派遣介紹所負責人，桂水晶名義上的姨母。

李姃垠 飾 張熙淑（SBS圖片）

孫賢周 飾 夫勝權

具瑞大學醫院院長。

孫賢周 飾 夫勝權（SBS圖片）

金宇錫 飾 朴泰京

具西大學西南醫院實習醫師。