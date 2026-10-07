石原里美屢傳緋聞終嫁高盛精英　三年抱兩復出拍新劇《政治魯邦》

日本女演員石原里美（又名石原聰美）領銜主演全新日劇《Political Lupin》（《ポリティカルパン》／《政治魯邦》），定於2026年10月7日開播。今次作品為石原里美自2018年《Unnatural》（《アンナチュラル》／《不自然死因研究所》）後，相隔8年再次與著名編劇野木亞紀子合作推出原創劇本作品。出道逾20年間屢成緋聞焦點的她，2020年與圈外金融界人士結婚，近年先後誕下兩名孩子。經歷結婚、生育後重返劇集拍攝，今次新作亦成為外界關注其演藝事業新階段的重要作品。



石原里美領銜主演全新日劇《Political Lupin》（《ポリティカルパン》／《政治魯邦》）。（X@politicalupin）

石原里美相隔8年再拍野木亞紀子新作《政治魯邦》

《政治魯邦》主打「政治×怪盜」題材，故事背景設定於虛構國家「Nipponia」（ニッポニア／尼波尼亞），石原里美將於劇中換上蓬鬆捲髮及率性私服服飾，飾演被譽為「史上最強女魯邦」的天才怪盜「如月彌生」。她憑藉直覺與出眾的溝通技巧潛入政界，與執政黨負責財務的精英議員展開心理諜對諜，進而奪取不法黑金。

石原里美換上蓬鬆捲髮及率性私服服飾，於《Political Lupin》中飾演天才怪盜「如月彌生」。（X@politicalupin）

《不自然死因研究所》奠定一線女演員地位

作為石原里美職業生涯代表作品之一，日劇《不自然死因研究所》於2018年1月12日正式首播，該劇為石原里美與編劇野木亞紀子首次合作之作品，播出後口碑爆燈，成為2018年現象級劇集。

（《不自然死因研究所》劇照）

劇集故事以日本厚生勞動省新設立之機構「不自然死因研究所」（Unnatural Death Investigation Laboratory，簡稱UDI Lab）作為故事舞台。石原里美於劇中飾演法醫三澄美琴，帶領法醫團隊對送到研究所之屍體進行解剖及調查，藉由剖析異常死因揭開背後隱藏之社會真相。

日劇《不自然死因研究所》（Unnatural）的主題主題曲《Lemon》自2018年發行以來屢獲佳績，推出不足一年便突破3億次點擊，成功打入YouTube Music Charts世界百大排名。（Instagram＠hachi_08）

2020年親筆信閃婚震撼亞洲

石原里美於2020年以33歲之齡透過發布親筆信（石原現年39歲），宣布與拍拖1年之同齡圈外男友登記結婚。經紀公司當時強調二人暫未安排婚禮儀式，石原當時未有懷孕。石原里美於演藝圈素有「發電機」稱號，過往緋聞對象普遍具備知名度，傳媒隨後將其丈夫身份起底。

石原里美2020年宣佈與圈外男友登記結婚。（IG@satomisquad）

石原里美老公是誰？

根據日本傳媒《東京體育》報導，石原里美之丈夫於知名外資企業任職，職位雖非大型集團總裁，但實為外資高盛證券（Goldman Sachs）金融精英主管兼多家企業董事。二人於結婚一年前，經由教友兼好友、時年34歲的圈中女歌手Crystal Kay介紹下認識，雙方交往1年後決定共結連理。

據日本傳媒スポニチ Sponichi Annex的報導，石原里美與同齡圈外男友結婚，結婚一事已獲石原所屬事務所確認。（網上圖片）

石原里美有幾個小朋友？

2022年4月宣布順利生產

石原里美自出道以來靠著甜美形象吸引了廣大觀眾與影迷支持，2020年10月與交往1年之圈外上班族結婚後，於2022年1月宣布懷孕消息，透露預產期為春天。事務所隨後於4月23日發布聲明，證實石原里美順利生產，孩子性別與生日未有公開，母子健康，後續工作視個人身體與育兒狀況安排。

石原里美2022年1月宣布懷孕，正式榮升做媽媽。（IG@_ishihara__satomi_）

2025年宣布產下第二胎

2025年5月17日，石原里美透過所屬事務所Horipro官方網站發布聲明，宣布順利產下第二胎，並透露看見寶寶出生時之激動心情：「感動得流下眼淚。」她在聲明中指出，今次順利迎來第二個寶寶，並由3年前照顧首胎之醫生與助產士再次負責接生。她同時向家人、朋友、事務所同仁、醫院人員及粉絲表達謝意，表示將會珍惜第二個寶貴生命。

2025年石原里美透過所屬事務所宣布順利誕下第二胎。（IG@_ishihara__satomi_）

出道多年情史備受關注 歷任緋聞男友包括誰？

石原里美自2002年出道至今逾20年間，曾與多位男神級演員傳出緋聞，包含瀧澤秀明、生田斗真、松本潤、小栗旬以及佐藤健等人。2012年她與佐藤健因合作舞台劇《羅密歐與茱麗葉》撻着，更有報道指，二人曾在一次團體聚會中，酒後擁吻，令在座的人都目瞪口呆；2012年與小栗旬合作電視劇《多金社長小資女》（又譯《窮小姐x富哥哥》／《Rich Man, Poor Woman》）時傳出假戲真做，有指二人當時互動親密，小栗旬更會以「小里美」稱呼石原，甚至於紐約拍攝劇集外景期間，一起在房間飲酒，令到正室山田優非常不滿。

佐藤健（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

小栗旬（《氣體人第一號》劇照）

2015年，石原里美與山下智久合作電視劇《朝5晚9～愛上我的帥和尚～》時戲假情真傳出熱戀，螢幕情侶形象深植人心，私下更屢傳緋聞，但經歷分分合合後最終分手。2018年，她與IT企業「SHOWROOM」社長前田裕二被傳媒拍攝到同遊沖繩石垣島，戀情因而曝光。兩人一度進入談婚論嫁階段，惟於討論婚事過程中發現彼此價值觀差距過大，戀情無法走到最後。

山下智久（IG@tomo.y9）