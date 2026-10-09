羅樂林榮獲TVB傑出員工獎　《愛回家》龍家人提早慶祝78歲生日

資深演員羅樂林（大龍生）日前出席無綫「2026年下半年度傑出員工嘉許計劃」頒獎典禮，榮獲「傑出員工」殊榮。加入TVB逾30載的羅樂林，多年來憑藉極高的敬業精神備受業內及觀眾尊重。即將迎來生日的羅樂林透露，今年生日因家人各有各忙而不打算特別慶祝。談及得獎感受，他謙虛表示，每位員工的付出公司都會看在眼裏，非常感謝一眾台前幕後夥伴特地到場及拍片祝賀。

羅樂林榮獲「傑出員工」殊榮。（TVB）

龍家人齊撐場。（TVB）

龍家台前幕後齊動員現場提早賀壽

今次頒獎禮上，《愛·回家之開心速遞》的「龍家」陣容相當鼎盛，「三太」樊亦敏、「送水輝」許家傑、「大小姐」林淑敏、「二太」蘇恩磁及「Joe少」何晉樂（Rock）均親身到場力撐。至於未有現身的周嘉洛、陳浚霆、滕麗名及姚瑩瑩，亦預先拍攝祝賀短片，令大龍生大為感動。由於本月20號便是羅樂林的78歲大壽，「龍家」成員更用心準備了鮮花與生日蛋糕，並在現場齊聲合唱生日歌，為羅樂林提前慶生，場面既熱鬧又溫馨。

龍家人齊現身為大龍生慶祝（TVB）

林淑敏爆羅樂林帶傷仍堅持拍攝

羅樂林效力TVB多年，對工作的熱誠及「十年如一日」的嚴格身材管理，均令一班後輩肅然起敬。大小姐林淑敏透露羅樂林的專業態度令人佩服，指他即使之前腳部不適，為了不耽誤劇組拍攝進度，依然堅持忍痛繼續拍，從未偷懶。三太樊亦敏亦大讚他的心理狀態極佳，無論何時都保持積極正面的態度，且對自己極有責任感，更笑言叫新世代的「阿Rock」何晉樂要好好學習。

談及生活近況，羅樂林坦言因年事已高，現已不再親自買餸下廚，家務及照顧愛犬均交由外傭打理。被問到養生之道，他強調關鍵在於「天天郁動」，指自己從小打拳，至今仍堅持每天抽時間做運動、避免久坐。至於會否考慮退休，他坦言目前尚未有此打算，認為只要身體狀況許可便會繼續演下去，直言只要身體狀況還行就會堅持工作，一切順其自然。