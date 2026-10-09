關淑怡ICU昏迷兩周奇蹟甦醒元氣大傷 需長期休養復出機會極微
撰文：薯條
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現年60歲的90年代樂壇天后關淑怡（Shirley），去年曾傳出突患急病送進ICU搶救，更一度昏迷令外界極度憂心。神隱多時後，近日終於有知情人士大爆其最新近況。雖然關淑怡順利跨過鬼門關，但健康大受打擊。
現居家長期休養健康大不如前
早前有自稱了解內情的網民在Threads發文，揭露關淑怡去年死裏逃生的驚險過程。爆料指她當初入院時情況危急，更一度陷入昏迷將近兩星期。幸好經過醫護人員的搶救和照料，加上關淑怡頑強的求生意志，最終迎來奇蹟甦醒的一刻。
經歷了這場大病，該知情者坦言關淑怡元氣大傷。儘管目前身體正慢慢康復，但整體的健康狀況始終未能回復到病前的巔峰狀態。為了專心養病並保護私隱，她目前正長期留在家中靜養，過著深居簡出的生活。爆料人亦直言，考慮到她現在的體能與精神狀態，未來重返舞台復出的機率已經微乎其微。
粉絲集氣送祝福力勸「唔好復出」
雖然復出無望，但大批歌迷得知她平安無事後紛紛放下心頭大石。消息曝光後，留言區隨即湧入大批粉絲洗版打氣，紛紛祝願她「早日痊癒」、「健康平安就好」。更有不少網民強烈建議她「千祈唔好復出」、「好好靜靜過生活」。