陳茵媺拋低子女遊首爾：把自己放首位　淡妝示人獲讚靚出新高度

現年45歲的陳茵媺與年長10歲的老公陳豪於2013年結婚後，翌年為了全職照顧家庭，毅然放下如日中天的演藝事業，專心做陳豪背後的女人。婚後兩人育有兩子一女，陳茵媺一直過着幸福少奶奶的生活，專心相夫教子。不過近日她終於迎來專屬的「Me Time」，暫時放低家中三名寶貝，飛往韓國首爾享受悠閒假期。



陳茵媺一家五口好幸福。（IG@aimeechan_official）

陳茵媺與陳豪結婚13年。（IG@aimeechan_official）

激罕低胸上陣盡騷豐滿好身材

陳茵媺在社交平台連環分享首爾旅行的靚相，可見她心情大靚。在其中一段短片中，她以一身黑色超低胸吊帶背心上陣，除了展現招牌甜美笑容，更激罕突顯豐滿上圍，散發迷人的人妻魅力。她更在貼文寫下真實心聲：「My time to make myself a priority is now」，宣告現在要把自己放在首位，好好享受這段難得的私人時間。

陳茵媺：現在要把自己放首位（IG＠aimeechan_official）

拋低三名子女遊首爾。（IG＠aimeechan_official）

首爾街頭狂掃美食

難得來到首爾，自然不能錯過當地美食。陳茵媺這次徹底放縱食慾，與好友結伴大歎正宗韓國烤肉及五花肉。她開心分享聚餐照片，並興奮寫道：「After work... NOW I can REALLYYYY eattttttt!」。此外，她又在街頭品嚐醬烤大蝦、抹茶雪糕，以及暢飲韓國啤酒。暫時卸下湊仔壓力的她，明顯玩得相當盡興，心情完全放鬆。

首爾街頭狂掃烤肉。（IG＠aimeechan_official）

保養得宜獲網民激讚凍齡

除了狂掃美食，陳茵媺亦分享了多張唯美打卡相。相中的她換上休閒上衣，以清雅淡妝示人，對着鏡頭展露燦爛笑容，皮膚依然白滑緊緻。即使已是三孩之母，Aimee依然能保持極佳的體態與容貌，難怪大批網民紛紛留言激讚她保養得宜，直指她這次旅行的狀態極佳，完全看不出歲月的痕跡，絕對是「靚出新高度」。