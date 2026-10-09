《薛寶釵，這個人》舞台劇2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

李心潔《薛寶釵，這個人》舞台劇將於2026年11月13 、14、15日 在葵青劇院演藝廳舉行，會在城市售票網、art-mate及大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



李心潔（IG@sinjelee1234）

李心潔舞台劇2026香港 | 詳情

舞台劇時間：11月13 、14日 (7: 45 PM)；11月15日 (2:45 PM)

舞台劇地點：葵青劇院演藝廳

門票價錢：HKD 580 / 480 / 380 / 280

《薛寶釵，這個人》舞台劇海報（IG@sinjelee1234）

李心潔舞台劇2026香港 | 詳情

公開發售平台：城市售票網、art-mate及大麥

公開開賣日期：10月10日

李心潔時隔16年，再度跟林奕華導演合作。（IG@sinjelee1234）

李心潔舞台劇2026香港 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。