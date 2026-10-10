霍啟剛見證郭晶晶獲嶺大頒授榮譽院士　大讚老婆自律堅毅實至名歸

「跳水皇后」郭晶晶退役多年，一直積極推動體育發展及參與公益事務，影響力有目共睹。香港嶺南大學於10月8日舉行榮譽院士頒授典禮，郭晶晶獲頒授榮譽院士銜，丈夫霍啟剛全程陪伴在側，並在台下親眼見證愛妻接過證書的一刻。事後霍啟剛於社交平台發文分享喜悅，大讚太太「實至名歸」，字裏行間充滿對妻子的驕傲與愛意。

郭晶晶獲嶺大榮譽院士。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛發文大讚老婆。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛台下直擊愛妻接證書

霍啟剛於社交平台貼出現場相片，並感性發文表示，能夠在台下見證晶晶獲嶺南大學頒授榮譽院士銜，感到特別驕傲。他寫道：「晶晶多年嚟一直默默耕耘，退役後心繫體育事業發展，不斷用自己嘅影響力回饋體育界、回饋社會。佢用數十年如一日嘅自律、堅毅同付出，贏得今日呢份實至名歸嘅榮譽同肯定。」

除了為愛妻送上祝賀，霍啟剛亦不忘祝賀同場獲授銜的同場獲授銜的另外四位榮譽院士（章曼琪、馬逢國、施榮懷及楊勳），並感謝嶺大校董會主席姚祖輝議員（Andrew）及一眾G19議員特意到場恭賀。最後他更展現夫妻同心的堅定信念，強調：「未來我哋會繼續攜手，為國家同香港貢獻更多力量！」

霍啟剛為郭晶晶感到特別驕傲。（IG@fok_kenneth）

「模範夫妻」貼地形象深入民心

郭晶晶與霍啟剛結婚多年，一直被譽為各界稱道的「模範夫妻」。二人作風親民貼地，郭晶晶雖然擁有奧運金牌得主光環，但多年來生活低調，熱心推廣體育與慈善公益，形象極佳。今次獲嶺大頒授榮譽院士，再次證明其對社會及體育界的貢獻獲得廣泛認同。不少網民亦紛紛留言送上祝賀，大讚二人「夫妻檔」持續為社會帶來正能量，甜蜜又勵志。