金馬獎2026｜柯煒林獨挑主持人大樑　7大關鍵事蹟帶你重新認識他

第63屆金馬獎即將在台灣台北流行音樂中心盛大登場！本屆除了新任主席張震走馬上任備受矚目，金馬執委會日前更投下驚喜大彈，宣布將由香港實力派男演員、曾憑《大濛》角逐金馬影帝的柯煒林獨挑大樑，擔綱本屆頒獎典禮主持人。



從台下緊張的入圍者搖身一變成為掌控典禮節奏的主持人，柯煒林坦言這是「史上最緊張」的一次，但依然豪氣向影迷喊話：「我們11月金馬江湖再見！」以下特別整理關於柯煒林的7大關鍵事蹟，帶觀眾完整認識這位備受矚目的耀眼新星。

柯煒林（Instagram＠willallwailam）

事蹟1：33歲對抗肺腺癌4期！服用標靶藥物照演20場舞台劇

2025年7月正值演藝事業巔峰的柯煒林，因持續咳嗽確診肺腺癌第四期。面對突如其來的打擊，他展現極高堅韌意志，一邊服用標靶藥物、一邊抗癌工作，不僅順利克服聲音沙啞副作用，更霸氣完成舞台劇《笨蕉大劇院》20場演出，笑言：

大家都想要我休息，但我身體沒問題，休息什麼？

事蹟2：私下是標準「狗爸爸」！養哈士奇Reef提前體會為人父責任

私下被名導楊雅喆形容性格像極了哈士奇的柯煒林，現實中也是個稱職的狗爸爸，領養了一隻哈士奇Reef並為牠創立專屬帳號。他透露有次Reef走失4小時讓他心急如焚，找回愛犬後看著牠安心睡去，讓他深刻體會到父母養育自己的不易，笑稱「爸爸」這個角色因愛犬而提前被喚醒。

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事蹟3：曾為追演員夢毅然退學！試鏡聽見「Good Take」全身起雞皮疙瘩

柯煒林曾就讀香港城市大學創意媒體學院，當初因仰慕譚家明與麥曦茵導演而入學。求學期間參與鮮浪潮短片《如霧起時》試鏡，在聽到導演喊出「Good Take」那一刻全身起雞皮疙瘩，確認了對演戲的熱愛。2018年在獲得家人全力支持下毅然退學，全心投入全職演員生涯。

事蹟4：跨足MV與YouTube創作！身兼多職展現獨立音樂熱情

熱愛獨立音樂的柯煒林，曾主演Dear Jane熱門MV《銀河修理員》男主角引發廣大迴響。此外，他更與志同道合的香港電影人共同成立YouTube頻道「拾陸比玖(16:9)」，在頻道中身兼演員、編劇、導演與攝影多職，用電影級規格打破網路影片想像。

事蹟5：純粹演技征服大導！《大濛》為角色飆罵髒話演活小人物

非科班出身的柯煒林以不著痕跡的純粹感獲得李駿碩、楊雅喆與陳玉勳等華語大導青睞。在陳玉勳執導的時代鉅作《大濛》中，他飾演廣東退役兵車伕「趙公道」，不僅親自前往景美人權博物館感受時代氛圍，更拉著父親練習不標準的粵語腔華語，將髒話罵得自然又率性，成功一舉入圍金馬獎最佳男主角。

事蹟6：憑《濁水漂流》木仔驚豔影壇！剃平頭暴瘦10KG肋骨盡現

2021年的港產片《濁水漂流》是他演藝生涯的重大轉折。他在片中飾演患有失語症的露宿者「木仔」，為了貼合角色，180cm的他主動剃平頭並在短時間內暴瘦10KG至65KG，全憑眼神與肢體演技驚豔影壇，同時入圍金馬獎與香港金像獎最佳男配角。

事蹟7：首度跨界挑戰大型典禮！從金馬入圍者變身獨扛大梁主持人

過去曾兩度叩關金馬獎的柯煒林，如今解鎖演藝生涯全新里程碑，首度跨界挑戰金馬獎頒獎典禮主持重任。在金馬官方宣傳片中，他與主席張震、前輩田啟文驚喜同台，展現招牌爽朗笑容與絕佳幽默感，各界無不期待他在第63屆金馬獎頒獎典禮上的精彩表現。

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