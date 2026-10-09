吳偉豪驚爆《開心速遞》成員加盟《三代同糖》　四子連線互相試探

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》落幕後，接棒推出的《愛·回家之三代同糖》自8月播映以來話題不斷。日前，在《開心速遞》中飾演好兄弟的「金城安」周嘉洛、「朱凌凌」吳偉豪、「風少」陳浚霆以及「艾頓壯」焦浩軒突發進行Video call。期間吳偉豪拋出震撼彈，透露收到消息指《開心速遞》將有舊成員加入《三代同糖》，隨即引發四人現場互相猜測與試探！

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》，播足九年後，8月7日終於迎來第2868集大結局！（TVB）

《愛·回家之開心速遞》日前正式迎來大結局，當晚劇組特別進行了極具傳承意義的交接儀式。（盧振輝 攝）

車婉婉、吳若希、李茵彤三位女主角與幕前幕後一齊睇《愛回家之三代同糖》首播。（盧振輝 攝）

《開心速遞》四子罕有video call。（IG@tvbcomhk）

吳偉豪驚爆《開心速遞》成員加盟《三代同糖》

在四人的對話中，吳偉豪開門見山問道：「好耐冇見，一齊video call，有件事想問下你哋。我收到風，開心速遞嘅成員將會加入三代同糖，你哋有冇聽到咁嘅消息呀？」聽聞消息後，陳浚霆當場大感震驚，即時反問：「What? Crazy！邊個啊？」吳偉豪見狀隨即將矛頭指向對方及周嘉洛，笑問：「你哋反應咁大，係咪你呀？係咪你呀？安仔！」陳浚霆連忙澄清：「唔係我喎」，而一旁觀戰的周嘉洛則發揮搞笑本色，打趣道：「Good acting、good acting！」暗指大家都在裝傻演戲。

到底會唔會係四子其中一個呢？（IG@tvbcomhk）

排除四子嫌疑？ 焦浩軒：要等出街先知

吳偉豪隨後解釋，自己確實收到相關風聲，但暫時未得知具體人選，並重申「因為唔係我」。經過一番互不承認的試探後，吳偉豪笑言：「我唔知喎，睇嚟都唔係我哋四個喎。」而焦浩軒（阿壯）則保持神秘，笑指處境劇運作向來如此：「要等出街先知道㗎通常。」

焦浩軒：要等出街先知。（IG@tvbcomhk）

《三代同糖》目前僅「Terry」過渡

《愛·回家之三代同糖》自開播以來由車婉婉、吳若希及李茵彤等全新陣容擔正，原本《開心速遞》的元老級演員班底中，暫時僅得「Terry」李偉健順利過渡為常規班底，雖然第一代《愛·回家》元老徐榮近期亦強勢加盟客串演出，但《開心速遞》核心陣容依然未見歸隊。如今吳偉豪驚爆再有舊成員加盟，無疑為劇集注入強心針。到底這位新加盟的《開心速遞》成員會是「金城安」周嘉洛重返處境劇組，還是「朱凌凌」、「風少」、「阿壯」，抑或是其他接龍集團或熊家班底？