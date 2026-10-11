T.O.P認愛Nana後再起風波　陪伴20年粉絲網站宣布關閉心寒揭內幕

韓國天團BIGBANG 9日登上台北大巨蛋開唱，未料前團員T.O.P（崔勝鉉）再惹爭議。近日T.O.P認愛同為偶像出身的Nana，戀情曝光後引爆粉絲圈風波，陪伴他長達20年的老牌粉絲網站「CHOIDOT」10日宣布關閉。



粉絲網站發出長篇聲明，痛批T.O.P及所屬公司TOPSPOT PICTURES逃避現實、推卸責任，甚至將粉絲的付出視為理所當然，讓多年來無償投入心力的粉絲徹底心寒，決定不再繼續營運。

近日T.O.P認愛同為偶像出身的Nana，戀情曝光後引爆粉絲圈風波，陪伴他長達20年的老牌粉絲網站「CHOIDOT」10日宣布關閉。（IG@ttt）

缺乏管道轉嫁成本 專輯宣傳仰賴自發投入

根據「CHOIDOT」說法，T.O.P與所屬公司缺乏足夠的粉絲溝通管道，許多專輯宣傳、活動推廣及粉絲應援等實際工作，長期仰賴個人粉絲網站自發性協助，形同將原本應由公司負責的工作轉嫁給粉絲，讓粉絲不僅投入大量時間與精力，還得自行承擔相關費用。

T.O.P（崔勝鉉）長達20年老牌粉絲網站「CHOIDOT」10日宣布關閉，發出長篇聲明痛批T.O.P及所屬公司TOPSPOT PICTURES。（X@choidot）

「CHOIDOT」原定要為T.O.P舉辦生日攝影展「OFF GRID：NEW GROUND」，這次展覽以兩天共300名觀眾為基準來規劃，預算約900萬韓元（約5萬港元），原本預期透過門票收入支應部分費用，不足的部分則由營運者自行承擔。然而活動開放報名後，第一週申請人數僅約20人，即使延長報名時間，情況仍未明顯改善。後續又出現取消預約的情況，網站估算個人須負擔的金額增加至約700萬韓元（約4萬港元），最終才不得不取消展覽。

虧損慘重無奈取消 熱戀曝光遭輿論曲解

偏偏展覽取消前後，T.O.P與Nana的戀情消息曝光，讓外界將活動無法舉辦與粉絲不滿偶像戀愛連結在一起。對此，「CHOIDOT」強調，部分粉絲早在公開戀情前就已知情，只是基於尊重藝人隱私而沒有對外爆料，而展覽報名狀況不佳，也不能直接歸咎於戀情。網站表示，公開取消原因是希望讓已預訂行程、甚至準備購買機票前往的海外粉絲了解實際情況，沒想到相關說明反而讓他們成為眾矢之的。

然而讓粉絲網站無法再忍受的，不只是長期付出卻得不到相應回應，還有展覽取消後，相關決定竟被外界解讀成粉絲因偶像戀愛而不滿的報復行動，甚至被認為在無理取鬧，這也讓網站認為，經紀公司並未正視本次事件的核心問題。

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常年付出未獲回應 不堪非難決定結束營運

除了長期承擔工作與金錢成本，「CHOIDOT」還得面對部分海外粉絲的惡意批評與攻擊，種種壓力終於成為壓垮駱駝的最後一根稻草，也讓這個陪伴T.O.P長達20年的粉絲網站正式畫下句點。

「CHOIDOT」也在聲明中向T.O.P本人喊話，希望他不要只聽身邊的人說那些自己想聽的話，更直言：

令人不適的現實問題不會因為刻意忽視就消失。

並提及T.O.P過去曾承諾，成長為大人後會回報粉絲的愛，沒想到如今相信這番話的粉絲，得到的卻不是回報，而是滿腹怨懟。網站最後強調，若後續仍有人扭曲事實，或對網站惡意批評與威脅，將依據保存的資料與證據逐一回應。

另外，也有粉絲整理出T.O.P經紀公司過去的其他爭議，指「CHOIDOT」曾集資約1000萬韓元（約6萬港元），在8個不同地點投放回歸宣傳廣告，卻遭公司介入修改設計，廣告後續安排也不夠透明，也讓他們懷疑這筆錢的流向。

「CHOIDOT」不僅被要求協助管理其他粉絲、處理社群上的非官方照片，甚至還得提供活動執行建議，連香檳杯的購買連結都要幫忙尋找。公司也曾向粉絲站索取高解析度照片，聲稱要刊登於日本粉絲俱樂部，最後卻未見相關素材曝光。這些爭議也讓粉絲站與經紀公司之間長期累積的不滿，再度浮上檯面。

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