38歲女星自爆GD拉佢坐大腿：佢應該幾鍾意我！曾認係T.O.P舊愛？

38歲內地女星易易紫（Niki）近年頻頻爆出娛樂圈驚人秘聞。近日她更在直播中大爆多年前與韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）的曖昧往事，指男方曾主動拉她坐在大腿上，言論瞬間引發網民熱烈討論。

易易紫在直播中稱GD曾主動拉她坐在大腿上。（微博圖片）

自爆曾被GD拉坐大腿

易易紫在直播中憶述，曾在一次私人聚會中，權志龍主動將她拉到自己腿上坐。她提到後來在2016或2017年的東京演唱會偶遇時，對方亦有主動打招呼，令她推斷權志龍「應該挺喜歡她」。雖然她否認自稱「權志龍女友」，但語帶曖昧地表示：「當初如果一個不小心的話有可能發展」，隨後更表示「在GD和T.O.P之間選擇好困難」。

易易紫稱感覺GD「應該挺喜歡她的」。（微博圖片）

易易紫表示在2016或2017年Bigbang在東京開演唱會時GD還與她打招呼。（微博圖片）

易易紫語帶曖昧地表示：「當初如果一個不小心的話有可能發展」，並稱在GD和T.O.P之間太難選擇。（微博圖片）

網民質疑「白日做夢」

由於易易紫未能提供任何照片、影片或對話截圖作實證，加上對具體時間及細節表述模糊，公信力大打折扣。不少網民留言嘲諷其言論是「白日做夢」，直言：「權志龍保鏢那關都過不了」、「連李勝利大腿都難坐」。亦有網民質疑她刻意綁定頂流藝人，利用「黑紅」模式為直播帶貨引流。

大批網民留言嘲諷易易紫的言論是「白日做夢」，用「黑紅」直播帶貨引流。（易易紫微博）

曾自認係T.O.P「前夫哥」

事實上，易易紫已非首次與BIGBANG成員傳緋聞。2024年易易紫曾暗示與崔勝鉉（T.O.P）有過一段情，甚至以「前夫哥」稱呼對方。網上亦曾流傳兩人多年前的疑似親密合照，令緋聞一度甚囂塵上。不過，T.O.P本人從未承認過這段關係。

易易紫曾在2024年上傳過一支短影音，稱BIGBANG前成員T.O.P為「前夫哥」。（影片截圖）

易易梓曾被流出與T.O.P的親密合照。（小紅書圖片）

爆料名單橫跨中韓

易易紫近年來的「爆料清單」涉及多位內地頂流藝人，言論大膽且充滿爭議性。她曾聲稱「迪麗熱巴肯定談過戀愛」，並直言「娛樂圈沒有尼姑」。早前她更爆料指「楊洋與女性朋友在酒店親密接觸」，結果遭到楊洋工作室在11分鐘內以一個「假！」字火速澄清，公信力屢受質疑。

易易紫近年來在直播中爆料多名藝人。（易易紫微博）

易易紫似乎要走「黑紅」路線。（易易紫微博）