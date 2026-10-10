崔碧珈懶理與Rocky感情糾紛　五星級酒店大解放曬性感出浴照

「性感女神」崔碧珈（Anita）早前與「大隻Rocky」鄭健樂掀起感情及法律羅生門風波，隨著雙方各執一詞告一段落，她近期心情顯然未受紛擾動搖。今日（10日）她於社交平台分享多張於五星級酒店度假的靚相，不僅大方公開誘人「床照」與性感「出浴照」，更附上英文長文透露踏入30代（崔碧珈現年38歲）後的人生體悟。

大騷長腿。（IG@anitachui）

五星級酒店曬性感出浴照。（IG@anitachui）

崔碧珈大方展現白滑玉背

相片中，崔碧珈入住景觀開揚的豪華套房，窗外能飽覽澳門旅遊塔的明媚風光。她身穿白色浴袍慵懶地躺在大床上，大騷修長美腿。另一輯照片則見她在大型圓形浴缸中享受浸浴，大方露出白滑玉背與美腿，並對著鏡頭甜笑，散發著濃濃女人味，徹底「大解放」吸引大批網民圍觀。

除了大放福利相外，崔碧珈亦有感而發以英文撰寫長文，似是在回應先前風波後的體悟。她透露自己在20多歲時，常將盲目的忙碌誤以為是真正的進步。但如今踏入30代，終於學懂最大的奢侈是能夠清醒地引導與分配自己的時間。

對著鏡頭甜笑，散發著濃濃女人味。（IG@anitachui）

崔碧珈懶理與Rocky感情糾紛

回顧整場風波，現年38歲的崔碧珈早前與59歲前港男「大隻Rocky」鄭健樂爆出感情爭議，男方曾高調公開通訊記錄堅稱相戀，隨後更於綜藝節目中提及私密情史。對此崔碧珈透過所屬公司高影娛樂發布嚴正聲明予以強烈譴責，甚至正式向香港警務處及個人資料私隱專員公署報案求助。