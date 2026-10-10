張致恒借7萬拖4年抹黑債主「疊碼仔」？　好心人出手代還卻被邀功

藝人張致恒（Steven）近年深陷欠債風波，苦主數量眾多。日前其中一位澳門朋友債主 M 透露，四年前因同情張致恒以家庭困境及小朋友「無飯食」為由求助，借出7萬港元應急。然而張致恒事後不僅拖欠長達四年，日前更稱債主 M 的職業為澳門「疊碼仔」（又稱沓碼仔），但債主 M 強列否認，成為追債羅生門。



張致恒及雯雯罕有合體，接受網上頻道「鼎豐盛」訪問。（IG@ g.p.m_tvvvv）

好心人介入協商代還部分款項

債主 M 對此甚不滿，除電郵《香港01》作出澄清，亦有接受傳媒訪問指自己借出款項時完全沒有收取任何利息，純粹出於好心幫助其家人與小朋友，痛批張致恒捏造事實、恩將仇報，將好心幫忙的恩人誣蔑為賭場中介人。對於張致恒於直播中宣稱欠債已於2026年透過「其律師與第三方」解決，債主M則嚴詞駁斥，澄清該律師實為自己所聘請、用以追究對方誹謗罪責的法律代表。

張致恒最近又被公開追債！（資料圖片）

債主 M 隨後揭開真相反駁，並確認近日確實有第三方好心人士主動出面協商，並願意代張致恒償還部分欠款，讓這場糾纏四年的欠債風波暫告一段落。但債主 M 強調，所謂「尾數當作善事」純粹是他與該名第三方協商的共識，張致恒本人全程未有參與討論，更沒有拿出分毫還錢，根本毫無資格對外宣稱債務已由自己圓滿解決。至於張致恒提到的律師，則是債主 M 自行聘請用以追究張致恒抹黑誹謗之法律責任，避免對方繼續顛倒黑白。

近日有網民在社交平台以「張致恒真面目」為題發文。（threads@loanpro.wongsir）

四年追債過程滿是委屈痛苦

債主 M 透露，過去四年追討債務過程充滿憤怒與委屈，張致恒每次借錢時低聲下氣並承諾還款日期，但失約後卻發脾氣並封鎖其電話與社交平台，行為完美反映「借錢如送禮，還錢如乞米」的處境。由於四年來備受精神折磨且身心俱疲，債主 M 在第三方代還部分款項後才無奈接受處理方案。

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

還貼出疑似張致恒同債主對話的截圖及錄音。（threads@loanpro.wongsir）

與此同時，張致恒的誠信問題持續引發關注，其前包租公的女兒亦於網絡留言區加碼指控，表示張致恒無論是否有工作均未曾償還欠租，並公開向張致恒喊話要求其直接與其父親對質，證實上月仍未收到任何租金款項。