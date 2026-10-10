陳曼娜大爆TVB低薪不人道　揸法拉利返工效力逾20年僅加千元

資深藝人陳曼娜與袁文傑於10月10日獲邀出席《銀色博覽II-銀髮新時代。人生再起航》主題講座。陳曼娜於台上公開談及昔日於TVB工作的艱辛過程，形容當時電視台採取24小時連續運作模式，外景與廠景接連無縫對接，部分日子甚至長達一星期無法返回家中休息，直指相關安排缺乏人性。

陳曼娜爆昔日在TVB人工低工時長，二十年來僅加薪千餘元。（Facebook@Manna Chan）

陳曼娜爆效力TVB二十年加薪僅千元

陳曼娜透露，自己在TVB效力長達20多年，累積薪酬加幅僅得一千多港元。雖然當年自己駕駛法拉利跑車前往電視台上班，但在簽署續約合約時，卻遭到管理層以此作為壓價理由，被指「家境富裕不志在人工」。其後香港電視（HKTV）開台並開出可觀酬勞條件，陳曼娜隨即決定轉會，並對當時之老闆深表感激。

陳曼娜在TVB效力長達20多年。（劇集截圖）

陳曼娜自爆在TVB無戲可演。（資料圖片）

談及最新演藝工作動向，陳曼娜接受訪問時透露，近期獲得薛家燕兒子的主動邀請，加盟參演全新網劇《外母嫁到》，並大讚劇組給予片酬條件相當理想。陳曼娜分享早前前往中國內地及馬來西亞檳城進行登台演出之經歷，笑言當地影迷對其本名「陳曼娜」認識較少，反而對重播劇集《十月初五的月光》中之經典角色「萬朱莎華」更為熟悉。陳曼娜補充表示，除了大眾熟知之萬朱沙華外，自己最喜愛的演藝作品為2011年電視劇集《團圓》中所飾演的慈母角色「鄺麗盈」。

陳曼娜（Manna姐）在劇集《十月初五的月光》中飾演「萬朱莎華」，絕對是最深入民心的演出。（劇照）

陳曼娜子女每年回港享受天倫

現時處於半退休狀態的陳曼娜，培育出一對卓越之學霸子女，二人各自成家立室。其女兒Joie畢業於美國耶魯大學並取得牙科博士學位，早年與上市公司董事Dicky締結連理，育有一子一女；兒子Allen則先後於美國史丹福大學與哈佛大學攻讀醫科，現時於美國紐約擔任心臟移植外科主任醫師，與外籍護士長妻子育有混血女兒Eleanor。

資深演員陳曼娜一直有傳身家過億，是「億萬富婆」，而她的一對仔女更是尖子學霸。（Facebook@Manna Chan）

陳曼娜指出，由於兒子於紐約醫院身兼要職，請假難度較高，加上需要配合孫女的暑假假期，故此兒子一家三口每年均會排期回港探望，家人團聚過程相當熱鬧。

陳曼娜三代同堂享天倫。（Facebook@Manna Chan）

陳曼娜聚餐讚修哥面色紅潤

此外，陳曼娜亦提及早前曾與資深藝人胡楓（修哥）聚餐會面。修哥於2026年7月下旬因因患上急性膽管炎緊急入住伊利沙伯醫院深切治療部（ICU），一度昏迷4日走過鬼門關；其後歌手蔡一傑曾於社交網發布上門探訪之影片，展示修哥精神奕奕之康復狀態。今次修哥再次外出與陳曼娜等圈中好友食飯相聚，陳曼娜透露修哥於飯局中表達能夠重見好友之喜悅，並形容對方經過今次病情後如獲新生，人生態度變得非常樂觀，面色紅潤且精神飽滿，完全不似剛大病初癒，甚至比患病前顯得更加年輕。

陳曼娜與胡楓（修哥）聚餐過中秋。（Facebook@Manna Chan）