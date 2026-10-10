袁文傑自爆主動改簽TVB「一年一騷」　力撐周嘉洛返《三代同糖》

袁文傑近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》「潮偉」一角而深入民心，今日（10日）他出席活動接受訪問時大爆自己去年已主動向無綫要求改簽「一年一騷」部頭合約，正式跳出舒適圈，坦言劇集告一段落後終可放慢步伐享受生活。在面對新劇《三代同糖》的救亡傳聞時是否會回歸重演「潮偉」，袁文傑表示應優先找正值當打之年的周嘉洛，更大讚對方是不可多得的「天才型」演員。

袁文傑去年已主動向無綫要求改簽「一年一騷」部頭合約。(胡凱欣 攝)

更感謝TVB體諒並給予創作自由。(胡凱欣 攝)

主動要求改簽部頭約 勇於跳出舒適圈

袁文傑透露，無綫當初曾提出以相若薪金待遇與他續約兩年，若選擇留於「舒適圈」發展相當穩定，但他渴望趁機嘗試更多不同範疇的工作，故主動向高層曾勵珍（珍姐）提出改簽一年一騷合約。他特別感謝珍姐的體諒與包容，即便合約條款改變，當時仍繼續安排他留在《愛·回家》劇組演出，對此深表感激。

袁文傑在《愛·回家之開心速遞》中飾演潮偉。（TVB）

探望中風導師傅月美 感觸眼眶泛紅

告別日夜顛倒的拍劇生活後，袁文傑近來積極培養興趣迷上沖咖啡，更與陶大宇、黎耀祥及吳啟華等前輩開展直播帶貨事業。他笑言每次開播動輒數小時，極考體能與意志，幸得過往擔任足球評述員的經驗奠定良好心理素質。訪問期間他更一度眼眶泛紅，透露日前前往探望突發中風的訓練班導師傅月美，對方提及鍾景輝（King Sir）的離世悲痛不已，令他深刻體會到身邊人事物轉瞬即逝，絕不能只留在嘴上說說，必須及時行動去關心親友。

探望中風導師傅月美感觸眼眶泛紅。（葉志明攝）

回應《三代同糖》收視傳言 大讚周嘉洛「天才型」演員

針對新一輯《愛·回家之三代同糖》傳出收視告急及召集舊班底救亡的說法，被問及會否回歸重演「潮偉」，袁文傑表示應優先找正值當打之年的周嘉洛，更力讚對方是不可多得的「天才型」演員，他認為拿一部剛起步的新劇與播映多年的長壽劇作比較並不公平。談到同劇傳出被淡化的吳若希，他則讚賞對方性格真誠，無論走到哪裡都是大眾關注的焦點。