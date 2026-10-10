醫生你有病｜「昇女郎」李嘉嘉背景曝光　曾捲張潤衡強行採訪風波

由方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉金牌團隊打造的無綫新節目《醫生，你有病？》近日首播，憑藉幽默有趣的風格再度贏得口碑。相較於「大師姐」黃曉瑩，身為新一代「昇女郎」的李嘉嘉資歷雖較新，但先前在《真相猜·情·尋》中與方東昇拍住上已建立默契。隨着新節目熱播，李嘉嘉豐富的職場履歷以及先前引發的採訪爭議亦再度被外界討論。

三位主持（左起）：李嘉嘉、方東昇、黃曉瑩。（TVB）

新一代「昇女郎」的李嘉嘉資歷雖較新，但先前在《真相猜·情·尋》中與方東昇拍住上已建立默契。（IG@katleekk）

「昇女郎」李嘉嘉履歷曝光。（IG@katleekk）

李嘉嘉半工讀攻讀中大碩士

李嘉嘉於2018年初加入《晴報》擔任記者開展職涯，在短短7年間勇於嘗試不同領域，先後經歷4次轉職。她曾於無綫新聞部任職高級記者長達2年7個月，並參與製作《星期日檔案》。其後她一度轉投公共事務工作約2年半，直至去年離職後回歸TVB資訊節目部，與方東昇及黃曉瑩攜手主持《真相猜·情·尋》。

學歷方面，畢業於香港城市大學公共行政學系的李嘉嘉，面對媒體急速轉型，選擇以半工讀方式增值自己，於兩年前報讀香港中文大學企業傳播社會科學碩士課程（Master of Social Science in Corporate Communication），預計今年順利畢業。

李嘉嘉半工讀攻讀中大碩士。（IG@katleekk）

曾捲採訪爭議 遭張潤衡指控「帶隊突襲」

事業蒸蒸日上的同時，李嘉嘉先前亦曾身陷採訪風波。八仙嶺山火生還者張潤衡去年於《真相猜·情·尋》節目受訪片段被公開及提及，其言論「真相，畀你搵到又點呢？」被廣泛討論。節目播出後，張潤衡於社交平台發文痛批TVB斷章取義，直言該節目「出於極唔尊重嘅情況發生」。張潤衡於帖文中公開指控李嘉嘉，表示自己由始至終已明確拒絕受訪，惟李嘉嘉致電表示「想約傾幾句」，未料見面時對方竟在事前未有通知的情況下帶同整隊攝製隊突襲現場，形同強行採訪。張潤衡指責節目組純粹「為收視為流量」並進行引導性問答，將矛頭直指李嘉嘉，一度讓她成為輿論焦點。對於張潤衡的言論，TVB表示：「本台一向秉持真實報道為原則，節目亦按專業守則嚴謹製作，對於個別言論，本台不作進一步回應。」