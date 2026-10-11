音樂人周國豐母親大蓮姐離世　發文悼念：請你再叫我一聲「細佬」

音樂人周國豐與母親感情向來非常深厚，昨晚（10日）他突於社交媒體發文，沉痛宣布母親「大蓮姐」安詳離世的消息。字裡行間滿載對母親的極度不捨與深深思念，深情告別寫下「她走了，我記得」，極致真摯的母子情令人鼻酸，帖文一出隨即引來大批圈中好友與網民留言慰問！



周國豐。（FB@Brian Chow Chow）

發文痛悼母親大蓮姐離世

周國豐發文感性哀悼，寫道：「她走了，我記得。今晚，離島大蓮姐的故事，翻到終章。她在所有家人的陪伴下，安詳地走了。」他續向母親深情告別：「我會一直記得，直到我們再見的那一天⋯⋯那時，請你再叫我一聲『細佬』。」短短數句道盡深厚母子情，字字催淚，讀來令人動容。

周國豐母親。（FB@Brian Chow Chow）

周國豐今年書展才剛推出新作《她忘了，我記得——離島大蓮姐》，親自記錄多年來貼身照顧患有認知障礙症母親的真實日常與心路歷程，盼以文字撫慰廣大同路照顧者的心靈。豈料新書推出不久，母親的故事便迎來痛心終章。

曾出書記錄照顧腦退化母親點滴。（FB@Brian Chow Chow）

母親栽培成就一生驕傲

周國豐一生都是母親的驕傲。求學時期他成績優異，當年更因母親鼓勵追尋歌唱夢而參加《新秀》等比賽，寄望他能像劉德華一樣闖出名堂。其後他加入港台擔任DJ備受重用，離職前更官至助理廣播處長。雖然未能成為台前歌手，但周國豐近年擔任《中年好聲音》評審風趣專業，母親生前最開心便是見到兒子於螢幕前亮相發光發熱。無奈隨著腦退化症病情持續惡化，後期即使周國豐伴在身旁，母親亦已無法認出至親。如今慈母安詳離世，親友與網民皆盼周國豐節哀順變、保重身體。