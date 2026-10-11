《玉簟秋》海報踩雷！被指物化女性　構圖疑抄襲《不二之臣》惹議

由丞磊、徐若晗領銜主演的民國情感劇《玉簟秋》（簟：粵音讀音若「電」或「點」，粵拼：din6 或 dim6；普通話拼音：diàn），定於10月12日在湖南衛視與芒果TV雙平台同步播出；海外地區則由Rakuten Viki（樂天Viki）、韓國MOA及MyVideo平台同步上架。



《玉簟秋》劇組在開播前夕釋出最新雙人宣傳海報，不僅未能在定檔之際達到宣傳造勢效果，反而因同時踩中「視覺呈現物化女性」與「構圖抄襲其他劇集」兩大雷區，引發網民熱烈討論。



由丞磊、徐若晗領銜主演的民國情感劇《玉簟秋》（粵拼：din6；普通話拼音：diàn）定於10月12日在湖南衛視與芒果TV雙平台同步播出。（微博@電視劇玉簟秋）

劇組在開播前夕釋出的雙人宣傳海報，因同時踩中「視覺呈現物化女性」與「構圖抄襲其他劇集」兩大雷區，引發網民熱烈討論。（微博@電視劇玉簟秋）

肢體構圖流露男性凝視 網民自製AI換臉性轉圖片諷刺物化女性

據媒體報道，海報爭議的核心之一在於男女主角肢體語言所呈現的視覺權力關係。畫面中，男主角正襟危坐、姿態居高臨下，而女主角則以較為扭曲的姿態依偎在男主角腿邊或側身環抱，被指充斥濃厚的「男性凝視」與「尊男卑女」色彩。

畫面中，男主角正襟危坐、姿態居高臨下，而女主角則以較為扭曲的姿態依偎在男主角腿邊或側身環抱，被指充斥濃厚的「男性凝視」與「尊男卑女」色彩。（微博@電視劇玉簟秋）

畫面中，男主角正襟危坐、姿態居高臨下，而女主角則以較為扭曲的姿態依偎在男主角腿邊或側身環抱，被指充斥濃厚的「男性凝視」與「尊男卑女」色彩。（微博@電視劇玉簟秋）

為了表達不滿與諷刺，不少網民甚至利用AI技術將海報中男女主角的人臉進行對調，生成「男主角扭曲依偎在女主角腿邊、女主角端坐居高」的性轉版換臉圖片。

為了表達不滿與諷刺，不少網民甚至利用AI技術將海報中男女主角的人臉進行對調。（網上圖片）

這種反差極大的AI生成圖片在社交平台迅速瘋傳，網民藉由顛倒性別角色的荒謬感，直觀地揭露原海報將女性角色客體化、附庸化的問題，留言怒轟：「軍閥時代早已結束，為何宣發的思想與美學仍停留在舊時代的框架中？」「把女性烘托成男主的道具，觀感極差！」

網民藉由顛倒性別角色的荒謬感，直觀地揭露原海報將女性角色客體化、附庸化的問題。（微博@電視劇玉簟秋）

網民留言怒轟《玉簟秋》海報男女主角坐姿問題。（微博截圖）

網民留言怒轟《玉簟秋》海報男女主角坐姿問題。（微博截圖）

撞構圖時裝劇《不二之臣》 構圖遭嘲「流水線模板」

除了性別視角翻車外，《玉簟秋》的海報同時深陷抄襲疑雲。眼利網民比對發現，《玉簟秋》的雙人海報構圖與另一部由敖瑞鵬、沈羽潔主演的現代都市劇《不二之臣》海報幾乎完全一致。

除了性別視角翻車外，《玉簟秋》的海報同時深陷抄襲疑雲。（微博@電視劇玉簟秋）

眼利網民比對發現，《玉簟秋》的雙人海報構圖與另一部由敖瑞鵬、沈羽潔主演的現代都市劇《不二之臣》海報幾乎完全一致。（微博@WINTY蟹o）

兩張海報除了背景色彩與演員服飾不同外，人物站位、主從結構乃至女主角手搭肩膀的肢體細節高度重合。一部為民國題材的虐戀劇，另一部則屬現代都市言情劇，兩者題材截然不同卻共用同一套構圖模板，遭網民譏諷為「換湯不換藥」、「套用流水線模板」。

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《玉簟秋》預告片