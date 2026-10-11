「獨舌AI超創必看榜」來到第三期。



我們繼續綜合評判作品的數據熱度、敘事完成度、美學質感與思想立意，篩選出8部風格各異的AI新作。當中既有兼具玩梗與哲學意味的科幻，也有回望歷史的溫情表達，還有與當下同頻、關照個體命運的情感故事......

TOP 1《無敵超人》：30分鐘漫遊太空

作者：小黃導AIGC

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近期熱度非常高的超能科幻短片。單集不到30分鐘。導演署名是黃夕峻、陳祺君。無論是技術、敘事還是主題表達，它都熟稔到讓人感慨：究竟還有多少這樣心裏藏着一個神級故事的高手在民間啊！

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這個故事借了一個超級英雄敘事的殼，講述了一個擁有無限增強超能力的超能者，會給國家、世界和宇宙帶來什麼的故事。短短30分鐘，這部片子就完成了對社會階層、國家制度、世界秩序、宇宙多樣性、黑洞和時間、生命終極意義的逐層升級探索。

而他的視覺語言，則有很強的致敬意味。漫威、DC、《黑袍糾察隊》、哥斯拉、韋斯安德遜、路蘭、《海上鋼琴師》《爆裂鼓手》《三體》……你會覺得，他至少吞下了1000部電影的片庫，才會有這樣熟稔的表達。

其他的不多說了，去看吧。絕對能為你帶來眼花繚亂又驚心動魄的30分鐘。

TOP 2《百姽錄》：百姽有靈，凡人自決

作者：鍾也棠

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如果有喜歡《非妖哉》的觀眾，《百姽錄》你不容錯過。它同樣是一部完成度很高的單元式國風志怪AI系列短片。一集一詭事，事事寫新篇。

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第一集《狐仙接親》，重構狐仙。讓受壓迫、被買賣的女性自導自演關於狐仙的傳說。被狐仙搶走的女孩，實則是逃離了現世的牢籠，迎來了自己的新生。

第二集《新·畫皮》，借皮改命。女子受性別所限，行走世間處處碰壁，換上男人的皮囊後，她借男性身份獲取資源、施展才幹，很快就功成名就，在政商界站穩腳跟。

女子嫺靜、溫婉為「姽」，在從前的敘事裏，這份美好很容易成為被佔有、被獻祭的理由。《百姽錄》則把「姽」從一個被動的形容詞，變成一群擁有自主意志、敢於反抗、互相托舉的女性。

當然，這部作品不只有女性意志。最新一集國慶特別篇《紅井》，跳出古代閨閣敘事，融合儺戲非遺，重新詮釋「驅鬼」。鬼不犯我，我不犯鬼；鬼若犯我，雖遠必誅。當鬼化作入侵的敵寇，驅儺也不再是召喚超自然神力，而是喚醒英靈、接續傳承。世間惡鬼難斬盡，華夏兒女不曾輸。

TOP 3《遼闊的草原，生不出狹隘的愛》：打撈歷史中的感人瞬間

作者：十七號電台

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對於「三千孤兒入內蒙」的故事，很多人聽過但並不詳細了解，十七號電台的這個短片，就是根據那段歷史改編而成的。在物質不豐富的年代裏，內蒙古地區的牧民要養育這些孩子，就不得不對自己的親生子女有所虧欠，由此帶來的家庭矛盾很常見。

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但是就像短片題目表達的那樣，「遼闊的草原，生不出狹隘的愛」，家庭內部的磕磕絆絆，最終都被牧民們超越血緣的愛所化解。片中並沒有花哨炫技的鏡頭，而是緊扣人與人之間的情感鋪陳故事，令不少觀眾在被科普之餘，深深為這段歷史中展現的人間大愛所感動。讓歷史得以重現，讓記憶不被遺忘，這才是AI的正確用法。

另外值得一提的是，這個短片歸屬於十七號電台的「人間煙火錄」這個系列中。它的內容取材廣泛，有真實歷史，也有虛構事件，但主體均圍繞着人間真情和感動展開，主打現實向的風格。這在AI短片創作中難能可貴。

TOP 4《別鬧了法姥》：給AI情景喜劇打了個樣

作者：別鬧了豆刨

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當你的姥姥、爸爸、媽媽、朋友、曖昧對象，以及你自己全部開口就是梗，那這日子能過成什麼樣？

《別鬧了法姥》打開的就是這種熱鬧生活。這個系列由AI超創@別鬧了豆刨帶來，主打家庭生活喜劇和抽象玩梗。劇中的姥姥思想前衛、從沒吃過虧，對帥哥流連忘返，對孫女卻嘴不饒人。很能讓人聯想起經典美國情景喜劇《燃情克利夫蘭》裏的門房老太太。

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從7月份首更以來，我們能明顯看到這個系列的成長。一是技術上，人物的面部細節和表情、動作更生動了。二是故事方向上，從一開始異國潮姥歷險記，逐漸轉到緊跟時事的家庭喜劇。整個作品樣態，越來越跟情景喜劇靠近了。

目前，這是一個已經能保證一周兩更甚至多更的成熟IP創作。最新兩集的度假主題，都跟十一假期劇的情緒呼應上了。劇中的一家人和雨柔、棟棟兩個家庭密友都有了自己的粉絲。甚至有不少粉絲在分別嗑孫女和棟棟、雨柔的CP。正所謂，天生我材必有用，CP就是追更無底洞啊！

TOP 5《商三官》：復仇彰顯女性力量

作者：畫心月狐

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畫心月狐的《聊齋》系列更新至今，發揮一如既往的穩定。在蒲松齡的原著裏，商三官是一個為父報仇的奇女子，身上有着過人的俠氣和膽識，故事背景比較模糊，聚焦於「家仇」。

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在畫心月狐的改編裏，將歷史背景落在了明末抗倭的亂世裏，讓「家仇」上升到了「國恨」，賦予了這個故事更為厚重的內核。有了歷史背景的鋪墊，商三官的復仇就不僅僅是為了個人，還藴含着女性對倭寇的抗爭，生逢亂世，報國不分男女，由此深挖了原著中傳遞的女性力量。

除了勇敢的商三官之外，觀眾還看到了水性過人的啞娘、懂醫理的阿棠、通倭語的陳嫂……這些女性角色在亂世中同樣是被壓迫和折損的一批人，可是卻從不退縮，為了國家貢獻了自己的力量，正應了那句「弱女子可扛國家大義」的台詞。

TOP 6《我的超級女星》：天才女友，頂峰相見

作者：導演周天宇

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影像重要還是故事重要？要我說，AI時代，氛圍可抵千般敘事。

近期在抖音熱度走高的AI短劇《我的超級女星》，暫且拋開故事本身不談，單是女警騎摩托追上巨星豪車、二人隔窗對視的這一幕名場面，就足以讓人反覆回看，引得大量網友自發二創、自來水傳播。

這是一部雙女主原創故事：兩人是闊別九年的閨蜜，一人成為女警，一人登頂成為巨星，主線是聯手深挖娛樂圈黑幕。故事創意並不算驚豔，但極具記憶點的雙女主設定，加上兩張辨識度極強的AI生成面孔，足夠吸引觀眾入坑。

目前劇集只更新了一集，但不妨礙評論區的觀眾已嗑得火熱。更何況大家嗑的並非真人，是永遠不會背刺CP粉的AI角色。不裝了，攤牌了，我就是顏狗，是嗑學家。

TOP 7《首爾今天有點魯》：山東男大和財閥千金的愛情故事

作者：雙魚不吃魚

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國產AI韓劇那麼多，這部有什麼不一樣？它很討喜。來自中國山東的男大體育生齊正陽，到韓國留學第一天，行李箱的輪子就掉了。首爾財閥千金姜世琳從豪車上下來，正好替他踩住了輪子，兩人就此結識。

當來自四川、東北、河南、潮汕各地的中國學生紛紛在韓國校園裏施展功夫、暴打校霸時，齊正陽的殺手鐧是一口山東話。好客山東佬，用最樸實的魯式操作，把經典韓劇的青春愛情敘事，嫁接上爽朗、真誠的中國底色。

他不卑不亢、直爽憨厚，給同學的見面禮是山楂片、花生糖和保質期永久的野生狗奶。因為他的憨，整部劇都顯得非常接地氣，每集大量笑點、少許撒糖，主打雙向曖昧。

7集往後，齊正陽的老鄉宋婉情也來做交換生，觀眾開始期待天降VS青梅的愛情故事。結果，颯爽的中國姑娘是愛情僚機，來助攻的。在內容辨識度上，這部劇交出了比其他國產AI韓劇更有個性的答案。

畢竟，誰能想到男女主的定情信物會是一盒野生狗奶呢？

TOP8《昭帝》：中國版《安娜》

作者：白日夢與患者

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劇名昭帝，乍一看威武霸氣；實際一讀，招娣。氣勢矮了半截。這是一個很有中國特色的名字。家裏不被重視、作為附屬品而出生的女孩，會叫這個名字。因此，這不是一個簡單的女皇登基的故事，而是一個叫招娣的女孩，找回名字的故事。

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逃婚上學的唐招娣，被富家千金唐米莉點名，頂替自己去上學考試。留學四年期間，招娣以米莉的身份拼得無數榮譽，畢業後卻被一腳踢開，相當於自己關於「唐米莉」的一切努力和回憶都被奪走。

招娣不甘心，決心利用真米莉定居國外的訊息差，以米莉的名字和身份入職頭部設計公司，像以前那樣勤奮拼搏。因為她想要一個證明自己的機會。

這部劇的劇情衝突架構有點像《黑白魔女庫伊拉》和《安娜》，但創作者在其中加入了其他視角的人物心理變化。《昭帝》在視角上比較有新意，但在講故事方面略有草率，許多細節一筆帶過，短短4集的時間跨度很大，沉浸感並不十分強烈。

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