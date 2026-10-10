《蘭香如故》收官《嫁金釵》接檔！田曦薇一人分飾兩角挑戰譚松韻

由譚松韻主演的47集古裝劇《蘭香如故》於10月5日在騰訊視頻通過付費優先解鎖大結局，並在央視網及央視八套電視端同步播出。這部作品開播初期未獲看好，最終憑藉紮實劇本獲得豆瓣7.5分，全網正片累積播放量突破18億，騰訊視頻站內熱度指數峰值突破3.3萬，創下該平台年內新高。劇集更以單集最高收視份額11.99%奪得年內央八次黃金時段收視冠軍，成為本年度最大的古裝劇黑馬。



相隔僅十一天，田曦薇主演的新劇《嫁金釵》於10月16日起接檔央視八套次黃金檔播出，網絡端則由優酷獨家播映。兩劇女主角均挑戰多重身份或一人分飾兩角，但兩者其實是完全不同的演技考驗：譚松韻演的是同一個女人的兩重身份、六十四年人生；田曦薇則要在一張臉上同時呈現兩個不同的女人、兩條截然相反的命運，至於《嫁金釵》能否複製《蘭香如故》的收視神話，還得看劇情走向是否能吸引觀眾而定。



由譚松韻主演的47集古裝劇《蘭香如故》於10月5日在騰訊視頻通過付費優先解鎖大結局，並在央視網及央視八套電視端同步播出。（微博＠電視劇蘭香如故）

田曦薇主演的新劇《嫁金釵》於10月16日起接檔播出，於優酷獨家播映。（微博＠嫁金釵官微）

縱向六十四年人生跨度vs橫向真假惡女對決

兩劇最吸引眼球的莫過於女主角的演技考驗。《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，由《步步驚心》編劇桐華操刀，譚松韻飾演的大學士府千金沈嘉蘭，在家族蒙冤後逃亡，其後以病亡丫鬟「許蘭香」的身份進入林府，從三等丫鬟一步步晉升為當家主母。角色年齡跨越16歲至80多歲，單是老年妝便需花費6小時，重點呈現單一角色在64年歲月中的縱向韌性。

《蘭香如故》改編自禾晏山小說，由《步步驚心》編劇桐華操刀。（微博＠電視劇蘭香如故）

譚松韻飾演的大學士府貴女沈嘉蘭在家族蒙冤後，頂替病亡丫鬟「許蘭香」的身份進入林府，從三等丫鬟一步步晉升為當家主母。（微博＠電視劇蘭香如故）

相比之下，改編自晉江作者笑佳人小說的《嫁金釵》則屬於橫向性格對照。田曦薇在劇中分飾靠倒夜香維生的真千金「魏嬈」，以及驕縱狠戾的假千金「君黛」。她透過尖細與低沉兩種聲線，配合含胸縮手與昂首挑眉的體態差異，在同一張臉上記錄兩個命運截然相反的人物，呈現極具張力的性格對抗。

田曦薇在劇中分飾靠倒夜香維生的真千金「魏嬈」，以及驕縱狠戾的假千金「君黛」。（微博＠嫁金釵官微）

田曦薇透過尖細與低沉兩種聲線，配合含胸縮手與昂首挑眉的體態差異，在同一張臉上記錄兩個命運截然相反的人物，呈現極具張力的性格對抗。（《嫁金釵》預告片截圖）

長線慢熱口碑逆襲vs快節奏高開局策略

篇幅與節奏亦是兩劇的顯著差異。《蘭香如故》偏離傳統爽劇模式，開播首日有效播放市佔率僅4.9%，靠著47集的篇幅讓慢熱的劇情逐漸發酵，大結局當天市佔率一舉衝破40%。

《蘭香如故》偏離傳統爽劇模式，開播首日有效播放市佔率僅4.9%，靠著47集的篇幅讓慢熱的劇情逐漸發酵，大結局當天市佔率一舉衝破40%。（微博＠電視劇蘭香如故）

譚松韻飾演的大學士府貴女沈嘉蘭在家族蒙冤後，頂替病亡丫鬟「許蘭香」的身份進入林府，從三等丫鬟一步步晉升為當家主母。（微博＠電視劇蘭香如故）

《嫁金釵》則大幅縮減至24集，電視端每晚播出兩集，預計約12天便播畢。劇集主打替嫁、真假千金與豪門後宅權謀，開局即需緊扣觀眾眼球。該劇開播前已累積龐大市場資源，優酷平台預約量突破200萬，粉絲籌辦線上包場（粉絲網上預購支持）觀看超30萬座，並獲得天貓「雙11」購物節獨家冠名。劇組由《雁回時》導演楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆，配合毛林林、戴春榮與陳紫函等資深演員，在高市場預期的關注下，評價考驗更為苛刻。

《嫁金釵》主打替嫁、真假千金與豪門後宅權謀，開局即需緊扣觀眾眼球。（《嫁金釵》預告片截圖）

《嫁金釵》劇組由《雁回時》導演楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆，配合毛林林、戴春榮與陳紫函等資深演員。（《嫁金釵》預告片截圖）

評價分化與兩地劇迷聯動

《嫁金釵》在開播前已引發劇迷討論。部分原著讀者關注劇版將原本清醒獨立的貴女設定改為真假雙惡女博弈；部分網民則關注預告中的情緒表達強度，亦有支持者對雙惡女對決的台詞張力表示期待。相比之下，《蘭香如故》經歷了從開播被冷遇到中段口碑逆襲的過程，展現了寫實慢熱劇集的市場生命力。

《蘭香如故》經歷了從開播被冷遇到中段口碑逆襲的過程，展現了寫實慢熱劇集的市場生命力。（微博＠電視劇蘭香如故）