蘭香如故│譚松韻演17歲到80歲 6小時老妝爆紅 網民點出一大敗筆
由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇集《蘭香如故》迎來大結局，劇中譚松韻挑戰超高難度年齡跨度，由17歲少女一路演到80歲老婦，劇組其後公開幕後花絮，顯示譚松韻為了呈現真實老年狀態，不惜耗時6小時進行全臉及雙手特效化妝，引起網絡熱烈討論。
畫面中滿佈皺紋的雙手與滄桑面容細節逼真，不少粉絲及觀眾大讚其敬業精神；然而，網絡討論區則出現另一極端聲音，部分觀眾質疑造型過度追求古裝劇的「頭包臉」美學，反而與老年妝容產生嚴重違和感，令評價呈兩極化。
幕後6小時特效化妝 雙手細紋講究驚艷網民
在《蘭香如故》的後期劇情中，譚松韻飾演的角色歷經人生滄桑步入暮年，為了追求極致的視覺震撼，劇組特效化妝團隊打造了極其繁複的特技妝容。據媒體報道，拍攝前團隊先對演員進行3D面部掃描並生成老年效果圖，再以薄軟矽膠假皮貼合臉部，全臉刻畫超過60條深重皺紋，並仔細繪製眼袋、老人斑及耳後細紋。
官方公開的幕後影片顯示，譚松韻需連續6小時保持靜止進行臉部與雙手倒模與貼皮特化。除了面部老化外，團隊對雙手的皮膚鬆弛度、關節紋路與斑駁細節亦講究至極。幕後影片釋出後，不少觀眾被譚松韻敬業態度與精細特化打動，大讚其成功打破「娃娃臉」框架，展現出極強的角色感染力。
網民評價兩極：敬業精神獲讚VS「巨大髮包」顯僵硬
影片曝光後，隨即引發網絡激辯。支持者紛紛為譚松韻的專業態度點讚，直言「連手的皺紋都做得很貼服，看到眼眶泛淚」、「從年輕演到老的角色感染力極強，年輕演員能做到這樣真的很難得」。
連手的皺紋都做得很貼服，看到眼眶泛淚。
然而，另一派網民與影評人則持保留意見。除了指出譚松韻特技皮面過厚導致面部表情受限外，更集中批評其造型上的「巨大髮包」。部分網民質疑造型團隊過度執著於古裝劇常見的「頭包臉」（髮包顯臉小）美學設計，巨大髮包與滄桑老態的面容形成強烈對比，顯得「又老又小」，甚至被調侃如同經典動畫《千與千尋》（又譯：《神隱少女》，日文原名：《千と千尋の神隠し》，英文：《Spirited Away》）中的「湯婆婆」，分散了觀眾對演技的關注。