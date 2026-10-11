蘭香如故│譚松韻演17歲到80歲　6小時老妝爆紅　網民點出一大敗筆

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇集《蘭香如故》迎來大結局，劇中譚松韻挑戰超高難度年齡跨度，由17歲少女一路演到80歲老婦，劇組其後公開幕後花絮，顯示譚松韻為了呈現真實老年狀態，不惜耗時6小時進行全臉及雙手特效化妝，引起網絡熱烈討論。



畫面中滿佈皺紋的雙手與滄桑面容細節逼真，不少粉絲及觀眾大讚其敬業精神；然而，網絡討論區則出現另一極端聲音，部分觀眾質疑造型過度追求古裝劇的「頭包臉」美學，反而與老年妝容產生嚴重違和感，令評價呈兩極化。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝劇集《蘭香如故》即將迎來大結局。（微博@電視劇蘭香如故）

劇中譚松韻挑戰超高難度年齡跨度，由17歲少女一路演到80歲老婦。（網上圖片）

幕後6小時特效化妝 雙手細紋講究驚艷網民

在《蘭香如故》的後期劇情中，譚松韻飾演的角色歷經人生滄桑步入暮年，為了追求極致的視覺震撼，劇組特效化妝團隊打造了極其繁複的特技妝容。據媒體報道，拍攝前團隊先對演員進行3D面部掃描並生成老年效果圖，再以薄軟矽膠假皮貼合臉部，全臉刻畫超過60條深重皺紋，並仔細繪製眼袋、老人斑及耳後細紋。

據媒體報道，拍攝前團隊先對演員進行3D面部掃描並生成老年效果圖。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

劇組對譚松韻的全臉刻畫超過60條深重皺紋，並仔細繪製眼袋、老年斑及耳後細紋。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

劇組對譚松韻的全臉刻畫超過60條深重皺紋，並仔細繪製眼袋、老年斑及耳後細紋。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

劇組對譚松韻的全臉刻畫超過60條深重皺紋，並仔細繪製眼袋、老年斑及耳後細紋。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

官方公開的幕後影片顯示，譚松韻需連續6小時保持靜止進行臉部與雙手倒模與貼皮特化。除了面部老化外，團隊對雙手的皮膚鬆弛度、關節紋路與斑駁細節亦講究至極。幕後影片釋出後，不少觀眾被譚松韻敬業態度與精細特化打動，大讚其成功打破「娃娃臉」框架，展現出極強的角色感染力。

官方公開的幕後影片顯示，譚松韻需連續6小時保持靜止進行臉部與雙手倒模與貼皮特化。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

除了面部老化外，團隊對譚松韻雙手的皮膚鬆弛度、關節紋路與斑駁細節亦講究至極。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

除了面部老化外，團隊對譚松韻雙手的皮膚鬆弛度、關節紋路與斑駁細節亦講究至極。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

網民評價兩極：敬業精神獲讚VS「巨大髮包」顯僵硬

影片曝光後，隨即引發網絡激辯。支持者紛紛為譚松韻的專業態度點讚，直言「連手的皺紋都做得很貼服，看到眼眶泛淚」、「從年輕演到老的角色感染力極強，年輕演員能做到這樣真的很難得」。

影片曝光後，隨即引發網絡激辯。（微博@兩小姐的便利貼影片截圖）

支持者紛紛為譚松韻的專業態度點讚。（微博截圖）

連手的皺紋都做得很貼服，看到眼眶泛淚。 支持者直言

然而，另一派網民與影評人則持保留意見。除了指出譚松韻特技皮面過厚導致面部表情受限外，更集中批評其造型上的「巨大髮包」。部分網民質疑造型團隊過度執著於古裝劇常見的「頭包臉」（髮包顯臉小）美學設計，巨大髮包與滄桑老態的面容形成強烈對比，顯得「又老又小」，甚至被調侃如同經典動畫《千與千尋》（又譯：《神隱少女》，日文原名：《千と千尋の神隠し》，英文：《Spirited Away》）中的「湯婆婆」，分散了觀眾對演技的關注。

另一派網民與影評人除了指出譚松韻特技皮面過厚導致面部表情受限外，更集中批評其造型上的「巨大髮包」。（網上圖片）

另一派網民與影評人除了指出譚松韻特技皮面過厚導致面部表情受限外，更集中批評其造型上的「巨大髮包」。（微博截圖）

部分網民質疑造型團隊過度執著於古裝劇常見的「頭包臉」（髮包顯臉小）美學設計，被調侃譚松韻老年妝如同經典動畫電影《千與千尋》中的「湯婆婆」。（微博截圖）