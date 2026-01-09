藝人品格大踢爆　張敬軒獲封絕世暖男前TVB金牌主持被爆橫行霸道

近日社交平台Threads成為了網民「爆料」的最新戰場。日前有網民發起了一個名為「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」的話題，短短兩日內已吸引逾5,000個讚，留言區更是一片「花生海」，網民爭相分享親身經歷。



與此同時，也許是為了平衡負能量，另一個相反話題「最有禮貌藝人」亦應運而生，引發熱烈討論。在兩個極端話題的對比下，娛樂圈藝人鏡頭背後的真實面貌被逐一曝光，當中有人被封「絕世暖男」，亦有人被踢爆態度惡劣，形象隨時一鋪清袋。

最有禮貌藝人大檢閱

張敬軒獲封「絕世暖男」

在「最有禮貌藝人」的討論區中，「軒公」張敬軒獲得網民一致好評，更被譽為圈中「絕世暖男」。有網民回憶數年前在街頭偶遇軒公的經歷：「當時離遠大叫了他一聲，張敬軒竟然就即刻企定定，面帶微笑咁逐個望吓我哋，等待我們走過來。」雖然當時軒公表示因趕時間需要先入去工作場所，但他竟主動提議：「一係你哋喺度等我一陣。」結果約15分鐘後，他真的信守承諾走出來跟粉絲逐個合照。該網民更補充：「仲要當時我個friend手震影濛咗，佢主動問要唔要影多次」，其寵粉程度令網民感動至今。

「軒公」張敬軒獲得網民一致好評，更被譽為圈中「絕世暖男」。（IG圖片）

任達華關懷清潔工暖入心

另一位獲讚具備巨星風範的是影帝任達華。網民指當年在機場偶遇華哥時，他毫無架子，超級主動同路人打招呼。最令人動容的是，他連身邊的基層員工都照顧周到，「仲特登停低同啲清潔工傾偈，問佢哋凍唔凍、要著多件衫」，展現出對基層工作者真誠的體貼與關懷。

任達華關懷清潔工暖入心，更是公認的有禮貌。（IG圖片）

周潤發展現真性情

除了軒公與華哥，多位資深藝人的暖心舉動同樣令網民津津樂道。有曾擔任臨時演員的網民分享童年經歷：「當年拍戲遇到發哥（周潤發），佢竟然叫司機送我返屋企」，盡顯發哥照顧後輩的窩心一面。

周潤發展現真性情。（IG圖片）

而久未露面的關詠荷亦被讚家教極好，有網民指每逢農曆新年，她都會親臨其母親經營的平民店舖辦年貨，「就算啲嘢好重都堅持自己拎，唔會畀工人姐姐或者司機拎。」有一年她帶同女兒同行，更即場身教女兒要同店主打招呼講唔該，獲讚「好乖、好有修養」。

關詠荷亦被讚家教極好，此前激罕現身粉絲見面會，61歲的她一身白衣仙氣十足。（小紅書圖片）

楚原叔不收分文配音

已故著名導演楚原（楚原叔）的氣度亦令人折服。有幕後人員憶述，因工作關係曾想找楚原叔幫忙配音，「因為唔想佢老人家行嚟行去辛苦，最尾決定去佢屋企錄音。全程佢都好Nice，錄完最尾仲想唔收我哋錢」，前輩風範令人懷念。

楚原導演曾於《第37屆香港電影金像獎》獲頒「終身成就獎 」，當晚由徒弟馮淬帆負責頒獎。（資料圖片）

張曼玉擔心阻街展現超高素養

事主憶述2003年在蘭桂坊 Starbucks任職時的奇遇，當年張曼玉頂著標誌性的「巨大爆炸頭」及戴著極有派頭的墨鏡現身，星味濃郁。雖然造型酷炫，但她未入店已面帶微笑，當聽到店員打招呼時，即熱情回應「Hello Hello」。她更饒有興致地站在蛋糕櫃前詢問店員：「有好介紹？」，最終買了兩件蛋糕及一杯咖啡。

在等候助手接送的約5分鐘期間，她與店員全程「有問必答」地閒聊。期間她因擔心自己站在門口（近鏞記對面入口）會阻礙店鋪運作，更貼心詢問：「企呢邊門口會唔會阻住我？」待接送車輛抵達後，她更主動向店員道別：「我有車啦，下次再見。」

內地少女攝影師笙笙在一場時裝活動上捕捉到張曼玉的近照。（笙笙IG圖片）

最無禮貌藝人都是誰？

鍾柔美被指變臉大師

鏡頭一轉，在「最無禮貌藝人」的討論區卻是另一番景象，多位藝人慘被點名批評。「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）被指在2022年的一個粉絲見面會上，對不同年齡層的粉絲展現出截然不同的態度。爆料網民指：「見到小朋友，佢就會係咁喺度話『好得意啊』，跟住又熱情抱起嗰個小朋友；但係見到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度敷衍回應『哦』、『嗯』，人哋同佢講多兩句佢就忍唔住反白眼。」這種「雙面人」態度令該網民深感失望，從此脫粉。

鍾柔美遭脫粉網民揭舊賬，被指變臉大師歧視中老年粉絲，此前受訪時「頭搖柔美擺」更被轟囂張。（網上圖片）

陳百祥馬會橫行霸道

另一位被狠批的是陳百祥（叻哥）。有網民指控他在馬會飲茶時表現霸道，列出多宗罪包括：「打尖、呼喝知客、違規用電話」，期間更拋出一句：「知唔知我係邊個？」最過份的是他在洗手間不慎撞到一位阿伯後，竟反過來大聲喝罵叫人睇路。網民諷刺道：「點知查返原來佢連Member都唔係」，最終因滋擾行為被多個會員投訴。

另一位被狠批的是陳百祥（叻哥）。（TVB截圖）

林子善被指曾爆粗鬧食客

至於身為冰室老闆的林子善，亦曾被指控曾爆粗鬧食客。有網民聲稱當年在店內投訴湯水無味時，竟換來林子善一句：「係咁㗎啦，唔啱食下次咪唔好嚟囉！」引發爭議。不過，林子善本人其後在該帖文下現身回應，正面反擊指控：「我一向做人都係禮貌待人行先，睇過啲事根本都冇發生過，吹得就吹！」但是多位網民的指責，令事件演變成一場羅生門。

身為冰室老闆的林子善，被指控曾爆粗鬧食客。（IG圖片）

有網民聲稱當年在店內投訴湯水無味時，竟換來林子善一句：「係咁㗎啦，唔啱食下次咪唔好嚟囉！」引發爭議。（Threads）

網民大馬偶遇容祖兒 & 阿Sa 卻遭保鑣查手機兼趕轉枱

據該網民透露，事發地點位於一間較為隱蔽僻靜的酒吧。當時事主正與當地的馬來西亞朋友消遣，友人眼尖認出鄰座客人正是容祖兒、阿Sa及關智斌，於是低聲向事主確認：「咦，嗰個係咪容祖兒 & 阿Sa？」事主強調，當時兩人僅是私下討論，完全未有打算騷擾對方或進行拍攝。然而，這番舉動似乎引起了藝人一方的注意。

隨後，一名身形魁梧、外型疑似「蘭桂坊 Bouncer」的男子（相信是隨行保鑣）突然走到事主桌前。該男子態度強硬，不僅要求事主拿出手機讓他檢查相簿以確保沒有偷拍，更在確認無照片後，進一步要求事主一行人「唔好坐喺度」，強行要求他們搬到距離藝人較遠的座位。

關智斌45歲生日拉埋容祖兒、蔡卓妍一齊，三人瘋狂合影。（IG圖片）

事主對此感到莫名其妙且憤怒，認為自己只是正常消費且並無越軌行為，卻遭受如審犯般的對待及無理趕客，質疑三位巨星是否「大牌」得太過分。

網民自發「藝人品格大檢閱」

隨著這兩大極端話題在網上持續發酵，討論熱度居高不下，無數網民紛紛化身「判官」，踴躍留言分享自己與明星接觸的親身經歷。這場討論猶如一面「照妖鏡」，讓大眾看到了娛樂圈的百態。