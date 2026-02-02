47歲女星遭公審是西客　被封「服務業殺手」　本人親回應：會反省

Melody（殷悅）今被報導在商場的行為如西客。



有網友在Threads發文，稱她在一次VIP的活動中，見到Melody明明不在VIP名單中卻不請自來，更表示自己是高層的朋友，不可能不在名單上，另外還有網友表示她在商場試穿鞋子，到打烊時間都還不肯走，最後沒買就走人。

網友在Threads的發文（Threads）

點擊查看Melody殷悅的回應與更多她的相片：

+ 22

針對爆料，Melody也透過經理人回應了。經理人表示：「面對threads的爆料，Melody 是看到今天新聞知道的。 如果她個人行為曾經造成他人不舒服，觀感不好，她全然虛心接受，也會自我反省。身為公眾人物，即便自己再注意，大家都有不喜歡的權力。但如果是刻意網暴、抹黑，脫離事實 ，我們保留法律追訴權利。」對造謠網友將採取法律行動。

而Melody也在限時動態發文，表示今天看到關於她是「西客」、「服務業殺手」的新聞，自己也非常驚訝：

我平時沒有習慣看threads，今天早上特別上去看了。對於很多的爆料我無法一一回應因為在我的印象中我不記得曾經發生過這些事。當然每個人都有自己個人感受的立場和權力。所以如果我的個人行為曾經有讓任何人不舒服過，我全然虛心接受也會深深的自我反省，大家有不喜歡我的權力，但懇請不要網暴，刻意抹黑。我一直很清楚也很看重自己身為公眾人物的責任，我出面回應是不希望浪費大家(包括媒體朋友們)更多的時間和精力。祝你們這週順心愉快！

延伸閱讀：「第一美腿」女星患罕見癌半年 暴肥20kg毛髮掉光 淚訴煎熬過程

+ 19

延伸閱讀：

小S愛女Lily澳洲被目擊身旁出現「高帥男」 同款球鞋掀戀愛猜測

趙雨凡來台狂嗑科學麵「吃完老十歲」 CORTIS 驚見蔡依林傻住原因曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】