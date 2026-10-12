韓佳人自爆嫁延政勳前夕曾想悔婚　結婚20年吵架次數一隻手數得完

韓國「國民初戀」韓佳人（한가인）與男星延政勳（연정훈）結婚20年，一直是大眾眼中的神仙眷侶。



然而，近日韓佳人作客韓國歌手Sean的YouTube頻道《與Sean一起》（션과 함께）時，竟首度公開爆料，兩人在當年結婚前夕差點結不成婚，甚至氣到對延政勳大喊：「我不結了！」

韓佳人한가인自爆嫁延政勳연정훈「前一天悔婚」，結婚20年首公開內幕。（Instagram@hangaingagari）

韓佳人自爆嫁延政勳「前一天悔婚」 結婚20年首公開內幕：

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韓佳人在節目中表示：

這件事我好像從沒在哪裡說過，其實在結婚前一天，甚至前兩天，我氣到說『我不結了，我做不到』。

韓佳人回憶，當時延政勳許多兒時在美國的朋友特地飛來韓國參加婚禮，延政勳便盡地主之誼，與朋友們一路敘舊狂歡到凌晨。

身為作息規律的「極度晨型人」，韓佳人對於未婚夫在半夜兩三點還在外面玩樂感到非常不解與憤怒。「我想說，結了婚如果還這樣該怎麼辦？這樣實在太讓人困擾了，所以我氣得說我不結了。」眼看延政勳得知老婆大人真的生氣了，嚇得趕緊親自衝到韓佳人的拍攝現場，苦苦哀求並拚命安撫，才驚險保住了這段婚姻。

儘管婚前有這段小插曲，兩人婚後的感情卻相當甜蜜。韓佳人笑稱，結婚20年來兩人真正大吵的次數「一隻手就數得出來，大概才3、4次」。她解釋，因為兩人的性格差異極大，惹怒彼此的地雷完全不同，反而因此吵不起來。

談及這段婚姻，韓佳人感性地說，身為女演員，常常必須面對大眾的眼光甚至莫名被指責，在最脆弱的時候，只要想到背後有一個永遠支持自己的另一半：

有人無條件站在我這邊，這件事本身就給了我極大的安慰與力量。

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