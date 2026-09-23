孫藝珍爆《愛的迫降》秘辛　開機就拍大結局　飛撲玄彬是自己加戲

韓國知名女星孫藝珍（孫藝真，손언진）近日參與YouTube節目錄製，與劉炳宰、Jonathan、池昌旭及Nana等藝人同台交流演藝經驗。節目中，孫藝珍首度分享了其主演的熱門劇集《愛的迫降》（사랑의불시착）結局的幕後故事，透露劇中經典的瑞士重逢場景，其實是全劇最先拍攝的畫面。



孫藝珍在節目中回憶，當時劇組一開機便前往瑞士取景，並直接拍攝了這場大結局的戲份。她坦言，由於拍攝初期劇本尚未全數完成，演員們對於後續劇情的發展，以及角色即將經歷的生離死別仍不清楚。「起初以為這是一部輕鬆的浪漫喜劇，並不知道後續會發展成如此深沉的愛情故事。」在缺乏足夠情感堆疊的狀況下直接拍攝重逢戲，讓她當時感到相當尷尬，也極具挑戰性。

《愛的迫降》大結局（《愛的迫降》劇照）

點擊圖輯重溫孫藝珍與玄彬在《愛的迫降》大結局中的感人情節：

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此外，孫藝珍也透露了該場景在原劇本上的設定與最終呈現的差異。她表示，原先劇本的安排是，當女主角尹世理（孫藝珍 飾）降落並拿下面罩後，看見男主角利正赫（玄彬 飾）走上前，伸出手將她拉起。然而，她在拍攝現場評估後，認為這樣的互動情感張力略顯不足，便主動向導演提出建議：

我覺得這樣可能不夠，應該要從遠處看見他後，一路奔跑過去，然後緊緊抱住他才對。

最終，導演採納了孫藝珍的提議，完成了觀眾所熟知的飛撲擁抱畫面。現場嘉賓聽聞這段幕後花絮後，紛紛對孫藝珍敏銳的戲劇直覺與專業判斷表示讚賞，認為這項臨場的改動大幅提升了結局的感染力，順利成就了深植人心的經典一幕。

孫藝珍產後回歸《挑情醜聞》睽違24年再演古裝劇

孫藝珍產後復出螢幕，接下 Netflix 古裝新作《挑情醜聞》，距離她上次演出古裝已相隔 24 年。她提到接演關鍵，是覺得自己到了能詮釋角色深層慾望的年紀。

劇中她飾演才華出眾卻受制於時代的「趙氏夫人」，外表端莊，內心卻充滿野心。她主動向朝鮮第一花花公子「趙元」（池昌旭飾）下戰帖，以自己為賭注，要他引誘守貞寡婦「熙延」（Nana飾）打破戒律。

故事改編自《危險關係》，也重拍 2003 年裴勇俊、全度妍的經典電影，時空搬到朝鮮，全劇列為 19 禁。導演預告將加入原著沒有的女女情愫，孫藝珍與 Nana 的對手戲成為亮點。

Netflix 《挑情醜聞》預告片

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