女神2｜吳旭東苦練廣東話直球告白　約會喊我好掛住你冧爆阮嘉敏

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，昨晚（11日）播出的第六集《女神2》進行了首輪淘汰，最終12位成功過關求愛勇者為吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald）。五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）則全數有得留低。

焦點圖片。（公關提供）

吳旭東甜喊「我好掛住你」俘虜阮嘉敏

今集除了淘汰，女神與心儀求愛勇者單獨約會食甜品亦引發熱討，當中最高討論度的，絕對是在網民心目中早已配對成功的Mandy與東東。自《女神2》開播，東東拎住三隻毛公仔、由西安追到西貢的浪漫行徑，配以「霸總式」爭櫈仔及為Mandy暖手仔，均成功觸動網民神經！到了甜品約會，東東繼續出新招俘虜Mandy及網民心，就是「冧談」廣東話！當Mandy問東東「識講咩廣東話」時，他一本正經以半鹹淡廣東話說出：「下一站香港西九龍」，即獲Mandy Give Me Five！之後東東又「字正腔圓」地說出「阮嘉敏」及「我好掛住你」，說畢還刻意問Mandy「點解」，Mandy事後亦忍不住大讚Sweet：「佢應該有上網去搵吓資料，呢個幾Sweet。」

甜度真係超晒標架。（公關提供）

呢段表白真係又情深又真誠。（公關提供）

相隔數月零聯絡？吳旭東深情直球解畫

由於Mandy與東東對上一次見面就是去年年底在西安吃飯，對於東東相隔這麼久才表達對自己有意思，Mandy自然滿腦疑問：「其實（我）返香港之後佢唔多搵我㗎，直到有一次佢問我幾時再返嚟拍短劇，我就話我拍唔到，佢就即刻打畀我，問我：『點解你唔嚟嘅』」、「佢一路畀我嘅感覺一路好被動，但我今日見到唔係咯。」並忍不住直接問東東：「你對我有感覺為甚麼沒有聯繫我，你不想知道我在香港幹嘛嗎？」對此，東東又再拋出「深情直球」，就是愛一個人必須先得「動起來」，東東：「我好奇呀，這就是我過來（香港）的原因，我想見了面跟你聊」、「我覺得如果隔著一段距離，就去做一些行為動作始終是不明瞭的，那不如突破一下，剛好又可完成來香港見你的承諾」、「我不太擅於表達，所以我得要先動起來。」

二人西安首次撐枱腳。（公關提供）

除咗甜，佢哋嘅互動仲好搞笑。（公關提供）

為咗Mandy學廣東話，仲要學得咁好，係冧嘅。（公關提供）

「阮東CP」粉繪可愛風漫畫為Mandy東東加油

另值得留意的是，東東與Mandy前往歎甜品期間，東東全程細心攙扶Mandy，極富紳士風度，難怪再度吸獲網民洗版式好評：「廣東話唔易學，東東有天份」、「東東有語言天份，加上咁努力好學，真係好愛Mandy」、「佢哋睇落好似好襯，希望長距離唔會影響佢哋嘅關係」、「東東同Mandy好有默契，而且相處好輕鬆」、「『我好掛住你』糖分真係超標」、「呢pair睇得最舒服」、「最真誠」、「幾分鐘唔夠喉」。有粉絲更為東東Mandy的「甜品造型」繪畫成可愛風漫畫為二人打氣。

東東好Gentleman。（公關提供）

粉絲畫可愛風漫畫為Mandy東東打氣加油。（公關提供）

陳若思自爆擇偶觀：鍾意啲好悶嘅人

另一對頗有潛力向好發展的，還有Amber與阿朗。同為愛狗之人兼自覺小時缺乏家庭溫暖的二人，雖然性格一凹一凸，但Amber卻認為這樣反而更適合自己：「我講嘢好急，佢講嘢好平淡、好慢，好似冇乜情緒咁。雖然我知道有啲人會覺得好悶，但我唔知呀，我係鍾意啲好悶嘅人。呢個就係我一路講嘅一凹一凸，我唔係要搵一個同我一模一樣、咁癲嘅人，我係好鍾意一個喺我難過、喺我情緒失控時可以穩定到我嘅人。」

Amber對阿朗盡是好評。（公關提供）

阿朗直球告白：我對你冇放棄

對阿朗越來越有好感的「神婆」Amber，更主動要求睇阿朗手相，並給予高度正評：「手紋好少，無欲無求，個人好簡單，冇乜嘢諗」、「同你一齊冇咁多嗌交，你個人都幾樂觀，冇嘢諗，我就超級無敵多手紋，同你一齊應該幾開心」、「你都幾堅持㗎喎，我鍾意呢啲咁堅持嘅人，因為你手指公好長，手指公長嘅人就係好堅持，見過好多創業成功、搵到好多錢嘅人，手指公都係好長，佢決定咗一樣嘢，唔會輕易放棄。」朗聞言即拋直球示愛：「所以我對你冇放棄」，成功令Amber害羞兼甜笑，擦出了平淡又溫馨的火花。

Amber主動要求睇阿朗手相。（公關提供）