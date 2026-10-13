江美儀被批假做善事發14字回擊　滅蟲義工諷慳錢：不敢發律師信

無綫電視節目《一個好人》於兩年前播出，由視后江美儀擔任主持，透過走訪各界義工團體探討社會服務議題。然而，民間滅蟲組織「微光組織」負責人陳家駱（阿臣）近日於社交平台發表長文，公開點名抨擊江美儀與節目製作團隊，質疑當年在協助基層家庭進行滅蟲工作的一集中，善舉純粹屬於鏡頭前的「擺拍做騷」。



陳家駱控訴江美儀「假善心」只為做騷。（YouTube@TVB USA Official）

江美儀引魯迅14字詩句表心聲

面對阿臣連番嚴厲指控，江美儀起初僅透過傳媒以「唔係事實嘅嘢，唔回應啦，多謝！」十二個字交代立場。其後於10月12日，江美儀再度於個人社交平台上載動態，引用文豪魯迅七律《自嘲》中的經典詩句「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」共14字作出表態，展示其不妥協的個人立場，惟文中未有進一步就當日的拍攝細節作具體澄清。

江美儀發魯迅詩句「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」作為反擊。（Threads截圖）

在發表詩句的同時，江美儀亦分享了為劇中「愛女」郭柏妍以及藝人霍嘉恩慶祝生日的歡聚照片，相中所見眾人展現笑容，江美儀的心情似乎未受網絡輿論風波影響，生活節奏如常。

江美儀亦分享了為郭柏妍以及藝人霍嘉恩慶祝生日的歡聚照片。（Threads截圖）

江美儀亦分享了為郭柏妍以及藝人霍嘉恩慶祝生日的歡聚照片。（Threads截圖）

阿臣諷劇組慳錢不敢寄律師信

對於江美儀以詩句作出的冷處理回應，阿臣隨即再度撰文反擊，對其表態嗤之以鼻。阿臣在文中直斥對方刻意斷章取義，澄清自己過往貼文提及「尊重拍攝」，僅代表佩服其作為演員完成工作本分，絕非認同其快閃擺拍的行為。

滅蟲義工阿臣嗆江美儀斷章取義，為慳錢不敢出律師信。（Threads截圖）

阿臣更嘲諷劇組與藝人過於節省開支，甚至對當初自費購買的六件保護衣都被劇組取走一事深感不忿，並直言對方若問心無愧，大可花費兩千多元透過律師行向「微光組織」及阿臣本人送達或發出正式律師函。阿臣更放下狠話，強調只要收到對方的律師信便會即時封口不再發聲，批評對方連數千元的法律行動費用都捨不得花費，令事件持續於網絡發酵。