60歲歐陽德勛慶生面頰凹陷暴瘦令人擔憂　親自闢謠：我冇病

曾奪《第三屆新秀歌唱大賽》季軍、入行超過40年的資深藝人兼新城電台主持歐陽德勛，日前迎來60歲大壽。原本滿心歡喜在社交平台分享慶生照的他，卻因身形嚴重消瘦、面頰凹陷及頸部青筋暴現，引來大批網民對其身體狀況表達高度憂慮。

歐陽德勛日前迎來60歲大壽。（FB@歐陽德勛）

身形嚴重消瘦惹網民憂心。（FB@歐陽德勛）

歐陽德勛捧蛋糕慶生 驚見「皮包骨」惹網民憂心

照片中，手捧印有「Happy Birthday to DAD & FUN」字樣蛋糕的歐陽德勛雖然面帶微笑，但身形相較以往更顯單薄，雙頰深陷且頸部青筋明顯，面容略見消瘦。近照曝光後隨即引發網絡熱議，不少網民大感擔憂，紛紛留言猜測他是否健康亮紅燈，甚至有人主動提供飲食與營養建議，希望他多補充蛋白質並祝他保重身體。

歐陽德勛慶生面頰凹陷暴瘦現青筋。（FB@歐陽德勛）

歐陽德勛親自回覆留言安撫外界

面對各界排山倒海的關心與揣測，歐陽德勛展現親民作風，親自逐一回覆網民留言澄清，直言：「我冇病，只係瘦了點，多謝關心和祝福。」藉此安撫外界情緒，力證身體並無大礙。

事實上，歐陽德勛之所以呈現清減體態，與其長年維持自律的運動習慣息息相關。多年來他一直熱愛長跑鍛鍊，閒時經常外出跑步強身健體，身形向來偏向精瘦健碩。目前他依舊活躍於廣播界，每週在新城知訊台主持節目《沿途有我》，透過大氣電波陪伴無數聽眾，在錄音室內中氣十足且精神飽滿，生活步調十分健康規律，親友亦深知其體魄向來硬朗。