劉亦菲15歲珍貴影像曝光　靈動氣質超高顏值驚艷網民：真的在發光

現年39歲的女星劉亦菲，自2002年憑藉經典電視劇《金粉世家》中的「白秀珠」一角出道後，便以出眾氣質與亮眼表現逐漸打開知名度。同年，她更在《天龍八部》中飾演「神仙姐姐」王語嫣，當時年僅15歲的她，便憑藉清麗脫俗的外貌與空靈氣質驚豔眾人，令人印象深刻。



近日，一段劉亦菲早期接受採訪的珍貴影像再度於網路曝光，畫面中青澀卻落落大方的模樣，立刻引發網友熱烈討論。

劉亦菲15歲接受訪問影像曝光。（IG@fenglixi_）

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劉亦菲15歲「靈動氣質」驚艷網友！

在曝光的受訪片段中，年僅15歲的劉亦菲面對鏡頭落落大方，談吐流暢、神情自然，展現出少女時期的靈動與青春氣息。

不少網友留言表示：

「曾經有幸遠遠驚鴻一瞥，好久都沒有回過神來」

「古老的影像，清晰的美貌」

「真的在發光」



回顧劉亦菲的演藝歷程，從《天龍八部》、《神鵰俠侶》到《花木蘭》，再到近年的《去有風的地方》與《玫瑰的故事》，她從當年靈氣十足的少女，逐漸蛻變為如今兼具成熟韻味與從容氣場的女星。歲月沉澱了她的氣質，也讓昔日的青春靈動與如今的成熟魅力，各自展現出不同的風采。

多年來，劉亦菲在不同階段展現出不同魅力，而這段15歲時的受訪畫面，也讓網友得以重溫她初出道時的青澀模樣。不曉得大家怎麼看？歡迎留言分享。

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