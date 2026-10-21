嫁金釵線上看分集劇情｜最新播出更新時間｜田曦薇身份終揭曉

《嫁金釵》陸劇，改編自笑佳人的同名小說。有《延禧攻略》編劇周末作為編劇，《雁回時》導演楊龍為執導，由田曦薇、閆桉領銜主演的一套古裝愛情傳奇電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《嫁金釵》電視劇情大綱

阿醜（田曦薇 飾）原是街上倒夜香的低賤少女，人人皆可踐踏欺凌，只因一張酷似侯府千金魏嬈（君黛）的面容，意外成為國公府世子陸濯的沖喜新娘。阿醜野心勃勃，一心藉機上位，然而瀕死的新婚丈夫忽然甦醒，鳩佔鵲巢引來連綿災禍。魏嬈恨她鳩佔鵲巢，急欲除之後快；陸濯認定她是蛇蠍婦人，百般提防謀算。國公府明面一團和氣，實則陷阱重重、步步殺機。阿醜穩紮穩打精心謀劃，手段百出贏得丈夫痴愛，更查出了自己身世的秘密，與至親最終團圓，從底層夜香婦一路逆襲上位，過出光芒萬丈的錦繡人生。

《嫁金釵》分集劇情

《嫁金釵》1-5集分集劇情

第1集：長公主府宴上，承安伯府四姑娘魏嬈展露狠辣心計，因不滿謝畫樓婢女非議生母操行且謝氏覬覦其未婚夫陸濯，當場掌摑主僕二人並將謝畫樓推落疊翠亭，甚至狠心割傷手掌倒打一耙。然而，久經沙場的英國公世子陸濯一眼看穿其自殘構陷的把戲，認定魏嬈美豔皮囊下心如蛇蠍，暗誓凱旋後定要解除婚約。回府後，善於偽裝的魏嬈謊稱陸濯將登門迎娶，哄得魏老夫人與姑母等人備下厚重嫁妝偏愛有加，令深知其惡女真面目的三妹魏嬋忿忿不平。

未料邊關傳來捷報，陸濯雖勝卻中劇毒箭傷、性命垂危。英國公府以太后懿旨強勢提親，逼魏嬈五日內過門沖喜。驚聞噩耗的魏嬈痛打落井下石的魏嬋，藉著長輩的疼惜迫使老夫人重罰魏嬋，但面對違抗不得的皇家旨意，不甘陪葬的魏嬈心生毒計，挑動姑母魏恆娥的庇護之心，密謀於京城中搜尋替身代己替嫁，一場各懷機心的深宅風波就此拉開序幕。

第2集：身處泥濘的浣衣女阿丑為護幼妹不入火坑，憤而手刃逼債惡徒淪為待決死囚。正苦尋替身的魏恆娥因其與魏嬈容貌驚人神似，暗中運作李代桃僵將其換回伯府；郭虞鳳雖驚疑其容貌過於相像，但在驗過舊物後亦只能對這樁偷天陷阱默許縱容。沉著機警的阿丑不卑不亢，藉此機緣索得五萬巨款並密謀安頓病母與幼弟妹；真魏嬈則更名「君黛」隱匿溫泉別莊暫避風頭，阿丑受命頂替魏家四姑娘，身披外祖母壽安君求得的御賜絳紅聖衣與金冠，頂著萬千非議昂首代嫁入英國公府。

大婚之日，阿丑生母依計迷暈伯府盯梢之人攜兒女遠走高飛，無良賭鬼父親則遭伯府滅口。國公府內，阿丑獨自面對昏迷不醒的陸濯行禮合巹，未料新婚之夜竟真降下沖喜奇蹟，重傷垂危的陸濯於床榻間驟然甦醒。全府上下歡騰一片、對新婦感激涕零，可迎向阿丑的卻非劫後餘生的溫情，而是陸濯眼中宛如要將其生吞活剝的徹骨寒芒與深仇大恨。全然不知舊日過節的阿丑暗自心驚，在脫離市井泥沼後，迎頭撞入了更加莫測凶險的侯門恩仇。

第3集：新婚次日，陸濯移居書齋並勒令魏嬈三日內自請離府，否則便揭穿其推謝畫樓墜崖的惡行。魏嬈從碧桃口中獲悉原主舊怨後，深知陸濯鐵石心腸難以說動，轉而設法在國公府中尋求立足生機。面對陪嫁惡僕吳傅母的暗中下藥與刁難，魏嬈借分發見面禮之機讓吳傅母當眾露怯出醜，並以親手刺繡博得國公老夫人好感。為徹底破除被驅逐出府的死局，魏嬈趁三房幼子陸澈失足墜瓦之際奮不顧身相救，更狠心將手臂撞向假山自造骨錯重傷，以苦肉奇計成功博得老夫人的嚴厲庇護與全府敬重。

面對魏嬈真實慘烈的傷勢，受祖母斥責的陸濯心生愧疚登門致歉，二人擊掌立下「對外佯裝恩愛、一年後平靜和離」的盟約，令魏嬈在步步驚心的侯門險境中博得喘息之機。然而懷恨在心的吳傅母私下痛打婢女洩憤，更鋌而走險在蓮子湯中投下致命猛藥企圖置魏嬈於死地。機警的碧桃暗中調包湯盅，反教心狠手辣的吳傅母自食惡果、當場毒發身亡。惡奴斃命的混亂時刻，屋外驟然傳來陸濯前來的通報聲，內宅命案再度將剛站穩腳跟的魏嬈推向凶險莫測的旋渦之中。

第4集：陪嫁惡奴猝死房中，為免剛過門便惹出命案風波，魏嬈在陸濯突訪之際急中生智，將吳傅母的屍身強塞入衣櫥，並以衣衫不整的嬌弱姿態「以退為進」，成功打消了陸濯開櫥查探的念頭。入夜後，深諳陸濯多疑本性的魏嬈，刻意與婢女碧桃在廢院裡演了一齣以假亂真的主僕夜話，成功卸下暗中尾隨的陸濯與戒得的防備。待其離去後，主僕二人迅速將屍體投入枯井，加上吳傅母房中財物早已被碧桃清空，眾人順理成章地以為這貪婪老嫗是捲款潛逃回了娘家，危機暫時得以平息。隨著陸濯傷勢痊癒，他藉著陪新婦「回門」的由頭獲准出府，而身為替身死囚的魏嬈，卻對這趟危機四伏的歸寧之旅感到無比忐忑。

聽聞陸濯不僅沒死還即將登門，伯府內的魏恆娥與郭虞鳳驚恐萬分，藏匿於別莊的真魏嬈（君黛）更是妒火中燒，魏恆娥遂暗中籌劃在回門之日進行「撥亂反正」。回門途中，陸濯在攙扶妻子登車時，意外察覺魏嬈雙手佈滿粗繭與舊疤，心中疑竇暗生；他隨後將魏嬈安置在銀樓挑選首飾，自己則暗中與戚仲愷會面，佈下假借截獲密信以引出軍中內奸的計策。抵達魏府後，不知內情的魏老夫人對孫女傾注滿腔慈爱，私下塞給她豐厚的田產與體己錢，令從小受盡苦楚的魏嬈大為感動。然而，老夫人在不經意間撫上魏嬈的滿手粗繭，定睛細看之下瞬間察覺了異樣。與此同時，魏恆娥與郭虞鳳早已佈下死局，藉口探望魏嬋將魏嬈誘至書院反鎖；滿心嫉恨的君黛為奪回世子妃的無上尊榮，竟親自放火，誓要讓這個替身葬身火海之中。

第5集：面對熊熊烈火，早有戒備的魏老夫人及時趕至撲滅火勢，將魏嬈救出。君黛惡人先告狀跪地顛倒黑白，魏恆娥亦趁機煽動下人滅口，生死關頭魏嬈奮力掙脫，當眾拋出「國公府內藏有揭露真相之保命符」的殺手鐧；與此同時，碧桃引得陸濯強闖救人。老夫人為保家族榮辱與安危，毅然斬斷君黛的哭鬧糾纏，果斷定奪「誰與陸濯拜堂，誰便是魏嬈」，將失控的君黛綁起並貶為「乾孫女」暗中看管。死裡逃生的魏嬈撞入陸濯懷中急奔回府，不僅沉著應對取回了藏於藥石枕中的密信，更以過人智謀圓滿化解了陸濯對其手上粗繭的疑心試探。

回府後，魏嬈巧借陸長寧的挑釁順勢示弱，引得陸濯出手相護；而面對戚仲愷私下識破其替身身份的耳語，魏嬈更當場反手狠抽其一記耳光，厲聲斥其輕薄長嫂，以強硬姿態堵住悠悠之口。然而怨恨攻心的君黛在魏恆娥相助下於七夕微服潛出，趁魏嬈放花燈時將其按入冰冷河水中企圖溺殺。危急之際，魏嬈屏息假死，趁其鬆懈反手將君黛一同拖入刺骨暗流中以命相搏；待陸濯聞聲飛奔將魏嬈救起時，躲在暗處的君黛滿目怨毒，這場真假嫡女的侯門生死角力已然徹底陷入白熱化。

《嫁金釵》6-10集分集劇情

第6集：陸濯離府辦理要務之際，小廝莊棋趁機竊走密信潛逃至西亭侯府。陸濯果斷帶兵圍堵搜查，卻發現莊棋已被西亭侯世子韓遼的惡犬咬死，死無對證。然而，韓遼在莊棋臨死前已獲悉魏嬈替嫁的驚天秘密，深知與陸濯徹底結怨的他，暗自盤算將這份把柄化為牽制國公府的棋子。與此同時，走投無路的君黛逃往郊外向霍家求助，一直愛慕她的霍家長子霍玦一口答應，誓要不擇手段助她奪回世子夫人的尊位。

危機四伏之下，魏嬈深知唯有讓全京城只認她這一個「魏嬈」方能保命。適逢英國公老夫人壽宴將至，魏嬈主動請纓籌辦。面對等著看笑話的妯娌，她巧妙請出陸濯生母坐鎮立威，並藉陸濯指派的親信順利震懾陽奉陰違的下人。為令壽宴出奇制勝，魏嬈不僅籌備蝴蝶巧思，更在紙帳作畫時故意出言挑逗惹惱陸濯；待陸濯失控撕毀紙帳、心生愧疚之時，順理成章地讓他主動攬下尋找頂級工匠製作機關的差事。待陸濯冷靜回過神來，方才驚覺自己又中了這聰慧新婦的請君入甕之計。

第7集：英國公府老夫人的壽宴盛大開席，面對陸長寧為謝畫樓打抱不平的冷嘲熱諷，魏嬈泰然處之。她巧借「七輪扇」為悶熱的廳堂送來徐徐清涼，令陸濯破天荒地當眾盛讚，引得各房長輩刮目相看。隨後，魏嬈的賀禮更出乎眾人意料，她並未放出活蝶，而是獻上精巧的「引光奴」與一株寓意圓滿的百零八盞「燈盞樹」。隨著老夫人親手引燃主燈，百燈瞬間聯動齊明，這份別出心裁的孝心博得了滿堂喝彩。

宴會中途，西亭侯世子韓遼故意帶來大雜院的舊鄰劉婆，企圖當眾揭穿魏嬈的假身分。魏嬈將計就計，勃然大怒地痛斥韓遼竟將自己與浣衣倒夜香的粗婦相提並論，當場怒砸賀禮並強硬逐客。實則這一切皆在魏嬈掌控之中，她念及劉婆昔日在市井中的庇護教導之恩，早已在金釵中暗藏字條與碎金豆，授意劉婆在韓遼面前裝瘋賣傻、給出破綻百出的假口供，巧妙化解了韓遼的試探。

然而危機並未解除，表兄霍玦藉著帶儺戲班子入府的契機暗中發難。他用迷香迷暈了疲憊不堪的魏嬈，潛伏在側的君黛隨即現身，企圖劃花魏嬈的臉並換上衣服取而代之。千鈞一髮之際，儘管陸濯被謝畫樓刻意絆住腳步，但機警的碧桃果斷向戚仲愷求援。兩人聯手反制，不僅順利救出魏嬈，更來了個「偷天換日」，將君黛塞進原本準備運走魏嬈的木箱裡，陰差陽錯之下，這口箱子竟被韓遼帶出了國公府。

歷經連番暗戰，魏嬈步步驚心地撐到壽宴圓滿落幕。在送別魏府老夫人時，她不忘暗暗出言提點。然而，當身心俱疲的魏嬈在碧桃攙扶下回到房中，剛卸下防備長舒一口氣時，屋內暗處卻突然傳來陸濯低沉冷酷的聲音。他打破沉默，目光如炬地逼問眼前這個處處透著古怪的新婦究竟是誰，將魏嬈再次推向了生死攸關的懸崖邊緣。

第8集：韓遼發現自己陰差陽錯擄回的竟是言行跋扈、脾氣暴戾的真魏嬈（君黛），深感其粗野不堪反倒不如那個冒牌貨。霍玦搬出因雨滯留京師的帝王乳母壽安君強行介入，迫使忌憚皇權的韓遼在無憑無據下只得放人。魏老夫人聞訊親赴壽安君府，當面揭露君黛瞞天過海的替嫁惡行險些葬送魏氏滿門，令壽安君驚怒交加，痛摑執迷不悟、草菅人命的孫女，並果斷駁回了霍玦向深宮小周氏求援的魯莽提議。

另一邊，陸濯因「大家閨秀通曉民間儺舞」的破綻再度生疑逼問，魏嬈索性當場褪去外衣擾亂其心神，繼而以退為進，字字啼血控訴自己忍受病痛彩妝娛客以討其歡心，卻只換來冷酷猜忌與無端盤剝，憤而強硬將陸濯逐出房門。深感陸濯心防難破，魏嬈決心逆天改命，轉而藉戚仲愷對自己的憐惜設局。她故意在陸濯面前佯裝傾心於戚仲愷，引得向來冷峻的陸濯心潮失控、徹夜難眠；在暗中探得戚仲愷為魏嬈四處尋訪「豚皮餅」後，醋意大發的陸濯當機立斷，力排眾議拉魏嬈入陸氏宗祠行廟見之禮，將其死死綁定在「陸家宗婦」之位，令暗中布下激將連環計的魏嬈成功得逞。

然而權位剛定，殺機驟臨。剛踏出宗祠的魏嬈隱約聽見幼弟的童稚之聲，未等良才尋訪回報，深諳其替嫁軟肋的韓遼便搶先一步截獲並綁架了她逃亡在外的家人。當韓遼派來的眼線手持沾著家人氣息的紅繩暗中傳話時，魏嬈頓時如墜冰窖——剛剛在國公府奪得合法正室地位的她，轉瞬又被韓遼掐住了最致命的命脈軟肋。

第9集：面對韓遼以幼弟潤生性命相要挾的絕境，魏嬈表面上妥協，暗中放任韓遼的眼線安福混入陸氏祠堂，實則在傳話中巧妙借戲文《紅丸記》向聰慧的妹妹紅線發出警示。看著陸濯生母對自己視如己出地疼愛，良知未泯的魏嬈決意絕不助紂為虐構陷陸家。她深夜故意焦躁踱步，成功引發陸濯的警覺；次日又與碧桃演雙簧，藉機藏起祭祀用的玉琥，引導陸濯派人搜查祠堂，進而一舉搜出韓遼企圖栽贓陸家謀反的黃金禮器。在魏嬈的提點下，陸濯沒有打草驚蛇，而是甕中捉鱉拿下安福，並讓他放出假飛鴿傳書穩住韓遼。

韓遼誤以為奸計得逞，欲將魏嬈家人帶至城外滅口。所幸魏嬈早已暗托戚仲愷帶人半路截殺，成功救下阿母與弟弟；而機靈的紅線則依照姐姐的暗示，故意被擒以配合反殺大計。陸家祭祀當日，韓遼囂張地帶著太后幼子戎王與紅線闖入祠堂，企圖當眾揭穿魏嬈的替身真面目。魏嬈臨危不亂，故意將身旁的長輩稱作「世子夫人」，紅線心領神會順勢叩拜，當場坐實了「證人不識真魏嬈」的破綻，並隨即聲淚俱下地將韓遼的綁架與威逼添油加醋地公之於眾。

氣急敗壞的韓遼掀翻祭桌，卻發現用以栽贓的黃金禮器早已不翼而飛。陸濯隨即押上安福，當眾揭穿韓遼企圖構陷英國公府滿門抄斬的歹毒居心。群情激憤之際，魏嬈率先發難，抄起祭器將韓遼砸得頭破血流；怒火中燒的陸氏一門索性緊閉祠堂大門，將不可一世的戎王與韓遼痛毆了一頓。

事後，魏嬈與家人短暫團聚，恩威並施地安頓好親人。而祠堂風波則迅速延燒至朝堂，英國公父子進宮面聖，御史們齊聚宮門要求嚴懲戎王與韓家。太后為保溺愛的幼子竟以絕食相逼，令皇帝左右為難。此時，深得聖寵的麗婕妤（周芙）向皇帝獻上一計，並藉口以解「思女之情」，讓皇帝下旨將陸濯的新婦魏嬈召入深宮。剛在侯門站穩腳跟的魏嬈，就此被捲入了更加波譎雲詭的宮廷暗戰之中。

第10集：面聖之際，皇帝與長公主意欲居中調停陸家與戎王、韓遼的恩怨。魏嬈以苦主身分臨危不亂，先是搬出律法當庭提議斬去戎王與韓遼雙足，震驚四座；隨後又順水推舟，將死罪轉化為鉅額的「金錢贖罪」，替陸家索要了戎王新建的東城大宅，以及韓遼的兩萬金、藥王山五百畝良田、莊園與三百奴役，並附加一個月的城旦苦役。這番以退為進的精算，不僅給足了皇帝台階，更讓陸家贏得了極其豐厚的實質賠償。

離開大殿後，魏嬈無可避免地迎來了與生母麗婕妤（周芙）的重逢。面對周芙積攢十數載的深沉母愛，身為替身死囚的魏嬈心虛且愧疚，全程因緊張而胃痛發作，未敢喚出一聲「阿母」，最終在陸濯的霸氣相護與宮人催促下匆匆逃離。周芙因化解朝局危機有功，獲封位同副后的「昭儀」，然而其派去探望壽安君的女官櫻姑歸來，竟將魏嬈替嫁的驚天秘聞全盤托出，這樁欺君之罪徹底暴露於深宮之中。

自知身分敗露、死期將至的魏嬈，開始從容安排後事。她將一半財物分贈碧桃等忠心婢女，又將價值連城的田契全數撕毀，剩餘金銀則全數託付戚仲愷換作糧食送往義賑所施粥濟民。隱於暗處馬車內的君黛冷眼看著這一切，斷言這個「瘋子」已走到絕路。察覺魏嬈散盡家財且不打算回府的陸濯，洞悉其深意，立刻命人備車趕往藥王山佈局；而歸途中的魏嬈則被宮中郎衛重重包圍，她平靜地制止了欲上前護衛的戚仲愷，坦然而無畏地迎接自己宿命般的死局。

《嫁金釵》11-12集分集劇情

第11集：壽安君與麗昭儀（周芙）深夜將魏嬈劫持至蘭苑，企圖軟硬兼施逼其讓出世子夫人之位，並以商貿為餌誘其跟隨霍玦離京。清醒的魏嬈深知一旦遠離京師必遭滅口，面對生母周芙的無情掌摑與殘酷的「釜烹之刑」威脅，她骨子裡的不屈與傲氣徹底爆發，死守至天明亦絕不低頭。千鈞一髮之際，陸濯快馬趕至，一眼便識破企圖冒名頂替的君黛並將其無情甩開。他強闖入屋，心痛地用披風裹住為推翻滾水而雙手重度燙傷的魏嬈；面對麗昭儀的強權施壓，陸濯強勢亮出殺手鐧——憑藉魏嬈施粥善舉引發的萬民書，他已從陛下處求得聖旨，正式敕封魏嬈為「武安翁」。皇命在前，麗昭儀與君黛只能眼睜睜看著陸濯將人光明正大地帶走。

這場風波讓壽安君看穿了周芙視人命如草芥的狠辣殺心，她不禁感嘆，魏嬈那股為了活下去而撞破南牆不回頭的倔強，實則比君黛更像當年那個跪求入宮掙前程的周芙；然而深陷宮廷算計的周芙，卻對這份驚人的血脈共鳴一無所知。回府後，陸濯貼心地將魏嬈散盡的金銀珠玉盡數贖回，他深知魏嬈刻意討好甚至企圖誕下子嗣皆是為了加重保命的籌碼，他不願接受這份虛情假意，而步步驚心的魏嬈也給不起純粹的真心，兩人之間維持著一種清醒、克制卻又互相拉扯的微妙情感。

與此同時，魏家大娘郭虞鳳以家人性命為要挾，逼迫婢女碧桃暗中監視魏嬈的一舉一動。而在府外，面對慕名投奔的流民，無師自通的魏嬈展現出驚人的亂世生存謀略，她改變初衷，果斷從流民中挑選青壯年加以訓練，著手建立只屬於自己的私人武裝護衛。這份獨到的政治眼光與魄力令陸濯大為讚賞。然而，危機永遠如影隨形，宮中突然傳出懿旨，對陸家與魏嬈心存芥蒂的太后，竟親自點名召見剛獲封誥的魏嬈……

第12集：太后召魏嬈入宮借言語相匡、企圖誘其吐露替嫁之實，機敏的魏嬈巧舌周旋、避重就輕，生怕被牽連的周芙（麗昭儀）亦急忙趕來幫腔。魏嬈骨子裡的桀驁神韻令太后大感其與周芙年輕時如出一轍，終是消弭了猜忌。然而步出宮殿，周芙旋即撕下偽善面具，笑裡藏刀地以魏嬈家人性命相要挾，逼其自盡以替君黛鋪平歸途。親生母親近在眼前卻成逼命修羅，魏嬈寒心落淚，更陷於破局的沉思；而壽安君在周芙的冷血做派下生出疑心，暗遣霍玦私下徹查魏嬈身世，承安伯府內魏老夫人亦託人暗送玉鏈表明暗中相挺之意。

面對韓遼斷渠毀苗、企圖以藥王山流民莊稼刁難魏嬈的卑劣行徑，陸濯體恤其難處，親赴現場平息事端，戚仲愷更為此負傷；魏嬈與陸濯默契達成不鬧至御前的共識，誓以自身手腕坐實這「女領主」之位。與此同時，察覺郭虞鳳殺意的常傅母漏夜私逃遭霍玦截獲，並以身懷驚天大密要求面見壽安君。唯恐被揭穿的君黛巧言哄騙霍玦獲准單獨審訊，在後山殘酷逼問。即便常傅母避重就輕，僅吐露當年走失乃郭虞鳳買通乳母所為，君黛仍自導自演假裝被劫持，順勢狠心將常傅母推下山崖滅口。

命懸一線的常傅母墜崖未死，被霍玦急忙救回。在聞訊趕來的壽安君面前，重傷垂危、滿口嘔血的常傅母雙目圓睜，死死盯著面露驚慌的君黛，用盡最後一絲氣力以唇語無聲指認——眼前這位呼風喚雨的嬌貴千金，才是「假的」。真假嫡女的身世迷局在生死邊緣驟然撕開一道血痕，承安伯府與深宮的滔天巨浪已然無法遏止。

《嫁金釵》什麼時候播?哪裡看?

《嫁金釵》電視劇什麼時候播?《嫁金釵》一共有30集，由CCTV-8、優酷全網獨播。2026年10月16日開播，在CCTV-8 21:30檔，每晚連播2集，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，10月17日至10月21日每天更新2集，SVIP每個更新日提前多看1集。

另外，Netflix 也將會上線。

《嫁金釵》播出更新時間｜最新追劇日曆

Netflix時間表

嫁金釵｜Netflix時間表 10月17日 5-6集 10月18日 7-8集 10月19日 9-10集 10月20日 11-12集 10月21日 13-14集

《嫁金釵》演員人物關係圖

演員人物關係圖（weibo@嫁金釵官微）

演員人物關係圖（weibo@嫁金釵官微）

《嫁金釵》演員

田曦薇 飾 魏嬈、君黛

田曦薇 飾 魏嬈、君黛（weibo@嫁金釵官微）

閆桉 飾 陸濯

閆桉 飾 陸濯（weibo@嫁金釵官微）

尹文萱 飾 阿蠻

尹文萱 飾 阿蠻（weibo@嫁金釵官微）

代高政 飾 韓遼

代高政 飾 韓遼（weibo@嫁金釵官微）

劉小北 飾 戚仲愷

劉小北 飾 戚仲愷（weibo@嫁金釵官微）

潘珺雅 飾 碧桃

潘珺雅 飾 碧桃（weibo@嫁金釵官微）

毛林穎 飾 周芙