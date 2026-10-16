嫁金釵線上看劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《嫁金釵》陸劇，改編自笑佳人的同名小說。有《延禧攻略》編劇周末作為編劇，《雁回時》導演楊龍為執導，由田曦薇、閆桉領銜主演的一套古裝愛情傳奇電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《嫁金釵》電視劇情大綱

阿醜（田曦薇 飾）原是街上倒夜香的低賤少女，人人皆可踐踏欺凌，只因一張酷似侯府千金魏嬈（君黛）的面容，意外成為國公府世子陸濯的沖喜新娘。阿醜野心勃勃，一心藉機上位，然而瀕死的新婚丈夫忽然甦醒，鳩佔鵲巢引來連綿災禍。魏嬈恨她鳩佔鵲巢，急欲除之後快；陸濯認定她是蛇蠍婦人，百般提防謀算。國公府明面一團和氣，實則陷阱重重、步步殺機。阿醜穩紮穩打精心謀劃，手段百出贏得丈夫痴愛，更查出了自己身世的秘密，與至親最終團圓，從底層夜香婦一路逆襲上位，過出光芒萬丈的錦繡人生。

《嫁金釵》什麼時候播?哪裡看?

《嫁金釵》電視劇什麼時候播?《嫁金釵》一共有30集，由CCTV-8、優酷全網獨播。2026年10月16日開播，在CCTV-8 21:30檔，每晚連播2集，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，10月17日至10月21日每天更新2集，SVIP每個更新日提前多看1集。

另外，Netflix 也將會上線。

《嫁金釵》播出更新時間｜最新追劇日曆

《嫁金釵》演員人物關係圖

演員人物關係圖（weibo@嫁金釵官微）

演員人物關係圖（weibo@嫁金釵官微）

《嫁金釵》演員

田曦薇 飾 魏嬈、君黛

田曦薇 飾 魏嬈、君黛（weibo@嫁金釵官微）

閆桉 飾 陸濯

閆桉 飾 陸濯（weibo@嫁金釵官微）

尹文萱 飾 阿蠻

尹文萱 飾 阿蠻（weibo@嫁金釵官微）

代高政 飾 韓遼

代高政 飾 韓遼（weibo@嫁金釵官微）

劉小北 飾 戚仲愷

劉小北 飾 戚仲愷（weibo@嫁金釵官微）

潘珺雅 飾 碧桃

潘珺雅 飾 碧桃（weibo@嫁金釵官微）

毛林穎 飾 周芙