MIRROR ACE｜姜濤漢堡包收買人心　Anson Lo遇童言無忌索名牌手袋

人氣男團MIRROR全新團綜《MIRROR ACE》首播即大放笑彈！12子全員殺入小學校園，分成4組展開爭奪戰，誓要鬥快俘虜小學生手上的「愛心」搶分。一眾成員為求爭勝徹底放下偶像包袱，化身「大細路」各出奇招，跑步、側手翻、做拱橋樣樣齊，場面墟冚混亂又極度爆笑！



男團MIRROR全新團綜《MIRROR ACE》首集即笑料百出。（IG@mirror.weare）

12子校園分組奪心戰

MIRROR 12子分成四組（藍、黃、橙、紫組）挑戰近百位小學生：藍組有姜濤、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）；黃組有楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）；橙組有江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）及柳應廷（Jer）；紫組則有邱士縉（Stanley）、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）。各組為爭奪價值5分的「黃金之心」施展渾身解數，跑步、側手翻、掌上壓、拱橋、估IQ題樣樣做齊，務求俘虜小學生歡心。

12子全員殺入小學校園。（《MIRROR ACE》截圖）

一眾成員化身「大細路」。（《MIRROR ACE》截圖）

Jer單挑小學生打籃球攰爆投降

其中橙組的Jer在爭奪價值5分的「黃金之心」時，與小學生上演1對1籃球單挑，豈料面對靈活機敏的小朋友，開啟認真模式投籃的他慘被耗盡體力，當場氣喘吁吁舉白旗大喊：「我唔玩啦！」、「投降啦！」更自嘲「阿叔攰啦」笑爆全場。

Jer當場氣喘吁吁舉白旗。（《MIRROR ACE》截圖）

自嘲「阿叔攰啦」。（《MIRROR ACE》截圖）

「教主」Anson Lo盧瀚霆踢鐵板

向來人氣極高的紫組「教主」Anson Lo同樣碰壁，試圖以滿足願望換取愛心，誰知小朋友獅子大開口索要「銀行卡」及「名牌手袋」，令Anson Lo哭笑不得直呼「哥哥做唔到畀你」，慘遭無情拋棄！

Anson Lo直呼小朋友心好難測。（《MIRROR ACE》截圖）

小朋友獅子大開口。（《MIRROR ACE》截圖）

童言索「銀行卡」及「名牌手袋」。（《MIRROR ACE》截圖）

Anson Lo慘遭無情拋棄。（《MIRROR ACE》截圖）

Edan《膠戰》效應失靈連食檸檬

藍組方面同樣充滿戲劇性！原以為憑《膠戰》能通殺小學生的Edan求心時慘遭滑鐵盧，被多位小學生連番以「唔好」請食檸檬；隊友Ian則展現紳士魅力，耐心陪學生細數20位足球員並深情清唱《正式開始》，溫柔冧掂全場。

Edan《膠戰》效應失靈連食檸檬。（《MIRROR ACE》截圖）

lan深情清唱《正式開始》。（《MIRROR ACE》截圖）

Ian展現紳士魅力。（《MIRROR ACE》截圖）

姜濤出動漢堡包攻勢號召小學生組「濤Team」

而姜濤更出動「終極大絕」，高呼以「每人lunch time一個漢堡包食！」作利誘，瞬間引來大批學生瘋狂包圍組建「濤Team」巡遊校園，氣勢磅礡令黃組的Lokman忍不住驚嘆：「果然係銅鑼灣揸fit人！」節目首集笑位密集，掀起全城網民熱話！

姜濤漢堡包收買人心。（《MIRROR ACE》截圖）

強勢組「濤Team」。（《MIRROR ACE》截圖）