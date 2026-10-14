Jeffrey魏浚笙計劃進軍時裝界　暖心寄語業界：最緊要大家有工開

本地男裝品牌為慶祝新店盛大開幕，特別邀請到兼具時尚魅力的Jeffrey（魏浚笙）擔任剪綵嘉賓。Jeffrey當日型格上陣，吸引大批粉絲到場支持。他笑言自己平日十分鍾情買衫，更透露有計劃進軍時裝界：「我自己好鍾意買外套，因為可以襯好多唔同嘅衫。件件衫我都會再著，從來都唔會著一次就要即刻換款。」問到若將來創立個人品牌，會否找藝人好友撐場做模特兒？他笑指：「咁又冇諗咁多喎，如果真係落實去做，到時可能會再諗marketing上面點樣配合。」

Jeffrey魏浚笙計劃進軍時裝界。（公關提供）

Jeffrey魏浚笙自認「外套控」重著舊衫推崇環保。（公關提供）

打破電視台門戶之見寄語「大家有工開」

近日Jeffrey在ViuTV及HOY主演的電視劇接連播出，形成「緊接播出」的局面，他笑言希望粉絲多看電視：「咁咪多啲睇電視囉！其實最希望大家多啲工作機會。有唔同嘅工作開拍，對演員同工作人員都好，一齊有得開工係一件好開心嘅事。」至於想不想接拍更多劇集？他坦言：「我覺得拍咩都要諗多啲，因為咁樣可以畀自己多啲演繹機會；對於角色嘅研究同演繹層面，亦會多咗唔同嘅感覺同層次。」魏浚笙亦十分感激導演的賞識，坦言能參與劇集拍攝，令自己獲得不少寶貴的訓練機會。