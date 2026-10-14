梅艷芳骨灰被盜丨鄧兆尊爆有內鬼接應　指梅啟明冇膽冇腦排除嫌疑

樂壇一代巨星「梅姐」梅艷芳離世近23年，早前驚傳安放於大嶼山寶蓮禪寺的骨灰疑遭盜竊，至今下落不明近三個月，事件震驚各界。儘管案件列作求警協助，已正式轉交由新界南總區重案組接手全力調查，但緝兇進展依然膠着。向來敢言的藝人鄧兆尊日前接受《星島頭條》訪問，拋出關鍵疑點直指案件極可能牽涉寺廟內部人員「裏應外合」，同時公開為梅姐胞兄梅啟明撇清嫌疑，狠批對方既無膽識亦缺乏智慧策劃。

鄧兆尊爆兩大疑點直指「內鬼接應」（盧振輝攝）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

鄧兆尊質疑寺方內部有人「利益掛帥」策劃

鄧兆尊透露，早在該宗失竊案被傳媒全面報道之前，自己已透過私密渠道知悉內情，甚至有相關人士曾就此事向他徵詢應對建議。他深入分析，梅姐骨灰擺放的位置並非對公眾開放的區域，一般善信甚至忠實歌迷根本無從獲悉確切位置，能掌握精確線索的僅限極少數「內部人士」。更耐人尋味的是，案發當下關鍵方位的閉路電視鏡頭竟傳出「剛好故障」，種種巧合令鄧兆尊質疑絕非偶然，強烈推測背後存在內部人員為了利益而策動的精密通敵行為。

兆尊指出一定有「內部人士」接應。（盧振輝攝）

力斥梅啟明「成唔到大事」排除嫌疑

針對外界曾將矛頭指向作風爭議不斷的梅姐胞兄梅啟明，鄧兆尊則斬釘截鐵表示絕不可能。他更不留情面地公開調侃，直指梅啟明「冇咁嘅膽色同聰明度」，以其平日行事風格，根本無法布局並執行此等高風險的重大案件，因此率先將其排除在嫌疑名單之外。