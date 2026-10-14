梅艷芳骨灰被盜丨潘小文爆娛樂圈人走茶涼　唯獨曾志偉仗義幫忙

已故天后梅艷芳63歲冥壽當天，其家屬委託「梅艷芳國際歌迷會」在社交平台發布尋求協助的公告。內容指出，歌迷在2026年7月18日抵達大嶼山寶蓮禪寺海會塔進行拜祭活動期間，看見安放梅艷芳靈位之門牌螺絲出現鬆脫痕跡，靈龕內部的骨灰甕不翼而飛。家屬獲報後前往大嶼山警區警署報案，案件最初列作「求警協助」由大嶼山警區重案組跟進，現由香港警務處大嶼山警區重案組全力跟進調查（期間曾協調新界南總區支援）。



10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳國際歌迷會發文全文。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳骨灰下落不明

由報案當日起計算，歷經近3個月時間，骨灰下落仍然未明。家屬透過歌迷會呼籲在7月中旬途經海會塔一帶的市民提供線索，並請求駕車人士翻查車載行車記錄儀錄像。其後，梅艷芳家屬聯同歌迷會發表聯合聲明，聲明內容指出，留意到互聯網討論區及新聞傳媒湧現諸多推測性報導與不實訊息，此類未經證實之言論會干擾線索搜集工作。聲明列明香港警務處目前並未將任何個人列作本宗失竊案之嫌疑人，促請網絡留言者與公眾人士保持理性客觀態度，停止在網絡針對任何個人或團體發動言論公審、群體抨擊或惡意揣測。

梅艷芳家屬聯同歌迷會發表聯合聲明。（Facebook@Anita Mui 梅艷芳國際歌迷會）

潘小文指圈中人多數冷淡

電視節目主持潘小文在個人的YouTube頻道「娛樂小奶媽」進行直播節目，陳述梅家追查骨灰之歷程。潘小文指出，隨著時間推移，尋回骨灰的難度持續攀升，家屬在求助無門之困境下，安排一名中間人聯絡梅艷芳生前在香港演藝界具備地位與人脈的知名人士尋求協助。潘小文在直播中指出演藝圈人走茶涼的現實現象，表示中間人接洽多名業內人士，對方的態度大多冷淡且未作回應，唯獨曾志偉在獲悉事態後，當場詢問事件原委，並著手展開調查求證行動。

潘小文稱娛樂圈人走茶涼，梅艷芳家屬求助無門。（直播截圖）

曾志偉成唯一出手相助之人

中間人向曾志偉交代靈龕骨灰甕失蹤之實情後，曾志偉致電香港警方查詢辦案動向，並親自撥打電話聯絡寶蓮禪寺方丈及負責法師核實情況。方丈在首次通話中向曾志偉回應：「無唔見嘢！入面根本就無骨灰喺度。」中間人隨後將方丈的回覆內容轉告梅艷芳家屬。家屬聽聞後當場反駁，指出當年安葬儀式係由梅艷芳姪兒親手將骨灰甕置入靈龕封存，確信骨灰存放在內。曾志偉獲悉家屬證言後，再次致電方丈追問分歧原因，方丈在第二次通話中改動說法，稱：「係唔見咗個甕，不過冇唔見咗骨灰！」前後言詞矛盾的回應讓曾志偉與家屬感到難以理解。家屬認為，有人向調查單位提供矛盾陳述，導致執法人員未能掌握正確調查方向。

潘小文透露曾志偉是唯一願意幫助之人。（直播截圖）

梅艷芳生前與曾志偉情同兄妹。(葉志明攝)

經理人王敏慧協助協調 梅家表明拒付贖金

潘小文在直播中交代，除了曾志偉主動協助之外，梅艷芳生前的個人經理人王敏慧（Marianne）同屬出面協助家屬處理協調事宜的圈中人士。針對日後案件處置方向，家屬對外表明立場，宣告不會提撥賞金（懸紅）徵求破案線索，同時明確勸喻所有歌迷切勿自行出資籌措懸紅金額。

梅艷芳生前的個人經理人王敏慧（Marianne）亦有出手相助。（《Manhattan梅艷芳經典金曲演唱會》截圖）

家屬表明態度，假若盜竊骨灰之人士提出索要金錢的勒索要求，家屬決不支付分毫金錢，拒絕以金錢利益作為交換妥協之條件。家屬呼籲全體歌迷保持警惕，若有不明人士以交還骨灰為由向歌迷索取財物，切勿向對方匯出款項。家屬指出過往外界常誤認梅家擁有雄厚資產，澄清個人並無多餘資金提供懸紅，已做好心理準備。家屬表示梅艷芳離世已達二十多年，其音容笑貌銘刻於親友及歌迷記憶深處，並非單一骨灰器皿所能替代。

潘小文先前指梅艷芳家屬「根本冇錢去出懸紅」。（直播截圖）

潘小文指梅艷芳家屬暫未接獲勒索電話。（直播截圖）

梅艷芳生前與曾志偉情誼深厚

回顧梅艷芳生前人際網絡，她與曾志偉相識數十年，情誼猶如兄妹，兩人經常在公眾場合以「星級損友」互稱。梅艷芳昔日接受傳媒訪問時透露，自己的情路屢經波折，常在聚會中遭到曾志偉、譚詠麟、陳百祥這群好友以言論開玩笑，她把家中飼養的三隻犬隻分別以這三位好友的名字命名。梅艷芳曾提及曾志偉於日常聚會中向她開玩笑說：「連妳都嫁出去嘅話，我哋就冇咩好玩。」曾志偉在受訪時則多次稱讚梅艷芳待人坦誠真摯，屬演藝圈難得的真性情。

曾志偉在受訪時則多次稱讚梅艷芳。（小紅書＠曾志偉）

2003年12月底梅艷芳病重入住香港養和醫院期間，曾志偉接獲消息後趕赴醫院與其臨終會面。同行好友蘇永康回憶，性格剛強的曾志偉在病床旁忍不住流下男兒眼淚。在梅艷芳離世當晚，曾志偉聯同多位好友步出病房，在醫院大堂面對守候的傳媒記者宣讀梅艷芳的死訊。