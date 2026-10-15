璀璨之城｜劇情神還原「藥倍安心」事件、陳煒之子AI比賽造假

無綫劇集《璀璨之城》開播後引發全城關注，張智霖與吳卓羲上演豪門兄弟爭權奪利的生死戰。而在第4集中，圍繞權貴子弟參加AI程式比賽涉嫌抄襲演算法，以及私自挪用公司客戶敏感資料的關鍵橋段，其情節走向與去年（2025年）轟動全港的「藥倍安心（MediSafe）」請槍爭議十分相似。

璀璨之城線上看1-5劇情

張智霖與吳卓羲上演豪門兄弟爭權奪利的生死戰。（《璀璨之城》劇照）

璀璨之城｜為奪權涉竊密抄襲

在第4集劇情中，尚利鋒董事會重啟主席選舉，官孝賢（張智霖飾）與官孝君（吳卓羲飾）全力爭奪副主席姚景虹（陳煒飾）手上的四張關鍵選票。官孝君與妻子王雪瑩（張曦雯飾）為拉攏姚景虹，協助其子開發AI程式參賽，王雪瑩更私自挪用集團客戶資料作運算；城府極深的孝賢則藉記者霍佩樺（陳瀅飾）調查資料外洩事件，順勢揭發景虹之子抄襲同學演算法的醜聞，最終以「銷毀造假證據」為籌碼迫使景虹倒戈相向。

官孝賢（張智霖飾）與官孝君（吳卓羲飾）全力爭奪副主席姚景虹（陳煒飾）手上的四張關鍵選票。（《璀璨之城》劇照）

璀璨之城｜藥倍安心爭議事件

「藥倍安心」事件源於香港名醫潘冬平的長女、就讀名校聖保羅男女中學的潘浠淳。她早前宣稱自主研發出防範處方錯誤的AI平台，一舉橫掃日內瓦國際發明展銀獎及香港多項創科大獎。惟城市大學計算數學系學生鄭曦琳公開質疑其系統架構遠超中學生水平，揭發該程式疑由美國科技公司「AI Health Studio」代工。隨後爭議愈演愈烈：鄭曦琳向海外知名醫藥網站（Drugs.com）求證，證實該項目涉嫌未獲授權使用其數據庫；另一方面，因潘同學受訪時曾透露以逾百份真實病歷進行測試，更引發公眾強烈質疑其涉嫌未經病人同意、擅自挪用父親診所的敏感醫療資料，觸犯個人資料私隱條例。

一文解讀潘冬平女兒藥倍安心爭議 槍手爆潘太託研發 作品原創？

港大醫學院外科學系名譽教授潘冬平的女兒捲入「請槍」爭議。(資料圖片)

有人指獲多項創科獎項的「藥倍安心（Medisafe）」並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。（數字辦）

璀璨之城｜堅拒認舞弊最終棄獎

風波發酵期間，涉事美商一度修改官方網頁企圖淡化代工痕跡，但其行政總裁隨後親自發表聲明，證實項目是受潘母委託「從零開始」開發；教育局及個人資料私隱專員公署隨即介入調查。儘管面對排山倒海的輿論質疑，潘冬平夫婦在公開聲明中始終堅決否認委託第三方代工參賽，強調程式的核心概念完全出自女兒的原創構想，極力反駁構成造假。針對挪用病歷的質疑，夫婦二人亦極力澄清系統僅使用「模擬數據」，堅稱從未涉及真實病人私隱。最終在巨大壓力下，潘氏夫婦於2025年8月發表聲明，以「保護女兒身心健康」為由自願放棄海內外所有相關獎項，整場風波才告一段落。