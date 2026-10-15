澤尻英龍華狠撇小7歲男團偶像橋本良亮　姊弟戀火速「見光死」

現年40歲的日本女星澤尻英龍華早前被揭發與星達拓娛樂旗下男團「A.B.C-Z」33歲成員橋本良亮熱戀，譜出一段相差7歲的姊弟戀。兩人於今年初合作主演舞台劇《賣花女》（Pygmalion）而擦出愛火，期間不僅有親密合照流出，上月更被雜誌拍到一同共進晚餐「撐枱腳」約會。然而，這段戀情在曝光後不久便傳出無疾而終，被外界形容為火速「見光死」。

日本女星澤尻英龍華（X@erika_photobook）

33歲男團成員橋本良亮（IG@abcz_official_0201）

澤尻英龍華因與橋本良亮合作主演舞台劇《賣花女》（Pygmalion）而擦出愛火。（X@ピグマリオン－PYGMALION－）

澤尻為專注事業保持距離

據日本媒體《女性SEVEN》報道，自從兩人於9月被傳媒拍到共進晚餐後，私下便一直未有再聯絡。有知情人士透露，澤尻英龍華目前一心專注於演藝工作，因此主動與橋本良亮保持距離，令雙方關係自然冷卻並走向分手。

澤尻英龍華和橋本良亮上月被日媒拍到約會，隨即令二人戀情曝光。（《女性SEVEN》）

有指澤尻英龍華想專注事業，主動與橋本良亮保持距離。（《女性SEVEN》）

橋本良亮隨後於10月1日在A.B.C-Z官方社交帳號留言發聲：「來開粉絲見面會吧！！！我會竭盡全力令大家幸福。我身邊已只剩下愛我的大家，已經沒事了，請比以往更愛我。」該番感性留言隨即被外界視為分手宣言。據悉，橋本在約會報道見報翌日亦曾在粉絲會員網站撰文，談及組合將於2027年迎來出道15周年的感受，並強調會全力讓未來變得更好。

澤尻英龍華與橋本良亮的姊弟戀已火速玩完。（《女性SEVEN》）

橋本良亮在官方社交帳號心碎發文。（X截圖）

澤尻走出涉毒陰霾決心深耕演員路

感情觸礁並未影響澤尻英龍華的復出步伐，她於10月6日盛裝出席「第31屆釜山國際電影節」開幕典禮，聯同男團SUPER EIGHT成員丸山隆平及導演佐藤佐吉一同亮相，為其主演並定於12月上映的新片《薔薇之鎖》展開宣傳。片中與澤尻雙主演的丸山隆平憶述拍攝花絮時，透露與澤尻在戲中因劇情需要被手銬鎖足一個半月，笑稱過程中只感到「非常幸福」，導演佐藤佐吉亦公開盛讚她是極具實力的出色演員。

澤尻英龍華主演新片《薔薇之鎖》。（IG@dy_erika_sawajiri）

澤尻今年2月憑電影《#擴散》相隔7年重返大銀幕，並於5月推出全新寫真集，她曾坦言7年前因涉毒被捕後一度萌生引退念頭，如今已重拾初心，決心全面以演員身份繼續在演藝圈深耕發展。