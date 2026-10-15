為復出搏命？福原愛穿白浴衣「躺泥水坑」主動濕身　主持難以置信

日本乒乓球名將福原愛近來逐漸重返螢光幕，近日登上日本綜藝節目《相席食堂》，前往山形縣藏王溫泉出外景，沒想到她穿著白色浴衣，竟直接整個人躺進泥水坑，起身時衣服濕透，讓棚內主持人阿信、大悟看傻眼，忍不住直呼：「比起好笑，更讓人覺得性感！」畫面播出後引發網友熱烈討論。



福原愛2021年與江宏傑離婚，之後感情生活多次成為外界焦點。她去年7月與當年捲入緋聞的橫濱男子再婚，今年4月宣布已生下寶寶，成為三寶媽。今年6月，她相隔3年重返日本無線電視節目，分享再婚生活，形容丈夫情緒穩定、願意認真傾聽她說話，之後也曾被拍到背著寶寶在公園散步。上個月，她還擔任名古屋亞運火炬手，公開活動逐漸增加。

福原愛的浴衣濕透，呈現半透明的狀態。（X）

福原愛近日參與「千鳥」阿信、大悟主持的《相席食堂》，首次造訪山形縣藏王溫泉。她興奮地自備浴衣換上，體驗彩繪木芥子時，也聊起當媽媽後的生活。她笑說，孩子們現在還小，想著將來或許能親手畫作品送給他們，但坦言自己沒有繪畫天分。

節目中，福原愛先在溫泉街與業餘乒乓球好手較量並獲勝，接著與當地民眾聊天，了解地方特色美食。沒想到下一個畫面竟出現她穿著白色浴衣、呈「大」字形躺在泥水坑中的模樣，起身時全身濕漉漉，浴衣也因沾水而呈現半透明效果，讓棚內主持人一度看傻眼。

大悟忍不住懷疑她是不是受到導播要求才做出如此大膽的演出，導播卻表示，這是福原愛自己主動提出的。大悟疑惑地問：

愛醬，你為什麼要這麼拚？你做了什麼事嗎？

阿信則故意接話：「我們愛醬什麼也沒做啊。不過照片倒是看了很多，雖然不知道到底是什麼照片就是了……」一番話也讓人聯想到福原愛過去的緋聞事件。

福原愛躺在泥水坑中，主持人忍不住懷疑她是不是受到導播要求才做出如此大膽的演出，導播卻表示，這是福原愛自己主動提出的。（X）

看著福原愛在泥水坑中的畫面，阿信更直言：「比起好笑，性感反而佔了上風。雖然猶豫了一下不知道該不該說，但真的很性感。」大悟也附和，表示從她一登場就感受到強烈的性感氣息，兩人一搭一唱，讓節目效果十足。

節目播出後，網友也紛紛留言，有人驚訝表示，沒想到福原愛竟然會全身躺進泥水坑，也有人稱讚她在節目中展現活潑、放得開的一面，認為她兼具美麗與可愛，再度成為討論焦點。

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