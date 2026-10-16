張曦雯睇吳卓羲吻戲呷醋激動抄刀叉　受訪面紅搲爛衫遭全場起哄

無綫台慶劇《璀璨之城》現正熱播，一眾演員感情相當要好。近日《東張西望》直擊劇組搞飯局齊齊追劇，張曦雯（Kelly）目擊劇中老公吳卓羲（Ron）與大嫂高海寧（高Ling）的親熱戲時，竟然激動得「眼火爆」兼想「動武」。



張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

《璀璨之城》一眾演員齊齊食飯追劇。（《東張西望》節目截圖）

張曦雯睇吳卓羲吻戲變呷醋底

日前《東張西望》播出一眾演員齊齊食飯兼追劇的片段。正當螢幕播出吳卓羲激吻劇中大嫂高海寧的一幕時，原本安坐的張曦雯立刻拿起枱上的刀叉當作「武器」，假裝大興問罪之師，惹來江美儀等同劇演員爆笑不斷，場面極度歡樂。

吳卓羲與高海寧的親熱戲。（《東張西望》節目截圖）

張曦雯舉起枱上的餐具當作「武器」。（《東張西望》節目截圖）

死撐遭同劇演員圍攻篤爆

雖然身體反應已經出賣了呷醋的心，但張曦雯受訪時依然強裝鎮定，大方死撐：「做得幾好呀我覺得，畫面靚囉，錫得靚囉兩個人。」點知話音未落，隨即被身旁的張智霖等演員起哄圍攻。大家見她雙手緊扣放在枱面，即毫不留情地篤爆她暗藏殺機：「你睇佢隻手，捏到..」

被問到有冇呷醋。（《東張西望》節目截圖）

似乎口不對心喔。（《東張西望》節目截圖）

面對眾人夾擊，死口不認的張曦雯面都紅埋，大家見狀繼續乘勝追擊：「你面都紅晒喎！」、「唔好再搲啦！成件漁網爛晒啦！捉唔到魚啦！」搞到張曦雯最後只能低頭掩面狂笑，怕醜模樣Sweet到爆。

被張智霖、江美儀等起哄圍攻。（《東張西望》節目截圖）

呢個反應好sweet。（《東張西望》節目截圖）