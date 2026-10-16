趙露思人群中一眼認出白血病粉絲　貼臉合照赴遲到1年半約定

近日，趙露思出席公開活動時，在擁擠人潮裡一眼認出了一位特別的粉絲。



這名粉絲在一年半前確診急性髓性白血病，當時原本滿心期待的線下見面與演唱會計劃全數落空。趙露思得知後，主動私訊溫柔鼓勵，叮囑她好好治病，並許下約定：等她好起來，演唱會門票隨時安排，當作對抗病魔的禮物。趙露思當時還誇她是「超級棒的中國女孩」，告訴她不用遺憾，自己一直都在。

趙露思出席公開活動時，在人潮裡一眼認出一位曾患有白血病粉絲，2人貼臉合照實現遲到1年半的約定。（趙露思微博圖片）

更多趙露思與患病粉絲暖心互動：

+ 12

這份善意成了粉絲漫長治療路上重要的精神支撐。歷經一次次療程，粉絲咬牙闖過難關，慢慢好轉、康復，新的頭髮也一點點長了回來。最終，她帶著重生的勇氣，赴這場遲到了一年多的約。

趙露思近日在出席活動時，在人群中一眼認出她後，輕聲問了一句「你還好嗎」，瞬間讓現場氣氛沸騰。趙露思還關心地追問覆查情況，叮囑她照顧好身體，看著她狀態不錯，真心為她開心。隨後，趙露思主動湊近與她貼臉合照，眼神滿是親切感，畫面溫馨動人。

相關話題「趙露思在人群中一眼認出了她」迅速登上熱搜，網友紛紛表示：

「原來愛真的會給人力量」

「這才是雙向奔赴的治癒」



趙露思向來以真誠對待粉絲著稱，此次暖心舉動再度印證了她接地氣、不端架子的性格。

延伸閱讀：《無間道》女星破產失業疑獲趙露思出手相助 因炒股賠光20年積蓄（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

延伸閱讀：

「星漢燦爛」奠定當紅流量花旦地位 趙露思憑什麼成就觀眾緣？

潘光中／看《月升滄海》狂嗑CP、戲外世代交替 吳磊、趙露思躍升頂流

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】