袁詠儀簡約穿搭實情極奢華　戴48萬Rolex名錶配Hermès新手袋

藝人袁詠儀（靚靚）近日獲邀擔任內地人氣博主papi醬訪談節目《熱烈歡迎》嘉賓，於節目中大方分享個人的生活私藏好物。節目中靚靚身穿休閒隨性的便服亮相，在鏡頭前談吐自如、作風十分貼地，惟其看似簡約不張揚的打扮，隨後被時尚博主起底渾身配飾細節均屬奢華精品，單是隨身包袋與名錶價值已超過52萬元人民幣（約61萬港元），連同配飾衣著更逼近60萬元人民幣（約70萬港元），強烈反差令網民直呼，富貴氣質直接拉滿。



袁詠儀（靚靚）近日做客內地人氣博主papi醬訪談節目。（微博圖片）

48萬Rolex搭13萬Hermès新手袋

經時尚博主深入起底靚靚身上的同款單品，其腕上佩戴的一款Rolex腕錶估價高達約41萬元人民幣（約48萬港元），為整體造型中最昂貴的焦點配件；右手佩戴的Hermès女款戒指參考價約3.2萬元人民幣（約3.8萬港元）。而在手袋方面，靚靚隨身攜帶的一款Hermès手袋參考價約11.4萬元人民幣（約13.3萬港元），她在節目中得意洋洋透露該款僅入手一週，更大方展示並科普其精湛的馬鞍縫線手工工藝。

袁詠儀一身行頭價值不菲。（小紅書圖片）

此外，靚靚對精緻細節的講究更延伸至指尖，手上塗抹的護甲油同屬Hermès出品，定價約480元人民幣（約563港元）；身上穿著的長袖外套與背心則皆出自PRADA，參考價分別為2萬元及8千元人民幣（約2.4萬及9384港元）。

袁詠儀手上塗抹的護甲油同屬Hermès出品。（小紅書圖片）

張智霖曾爆笑模仿靚靚買包

節目播出後，網民對袁詠儀穿搭的「超高含金量」驚嘆不已，紛紛留言感慨其看似樸素日常的打扮實則處處皆是頂配。不少網民更調侃她不愧是演藝圈內無人不知的「 Hermès狂粉」，多年來收藏無數稀有款與訂製款名牌包的資深「買袋狂魔」形象早已深入人心。

袁詠儀素來有「買袋狂魔」的稱號。（IG@anitayuenwy）

亦有粉絲隨即翻炒起丈夫張智霖過去在各大綜藝節目中，經常惟妙惟肖模仿她看到心儀手袋時兩眼放光的經典神態，夫妻間充滿喜感的買包趣事。

丈夫張智霖過去經常在各大綜藝節目中，模仿袁詠儀的買包趣事。（《快樂大本營》截圖）

丈夫張智霖過去經常在各大綜藝節目中，模仿袁詠儀的買包趣事。（《快樂大本營》截圖）